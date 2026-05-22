Cacabelos abre la Feria DO Bierzo y premia a los mejores vinos

Acto de inauguración de la Feria del Vino de Cacabelos.ANA F. BARREDO

Cacabelos ha abierto, esta tarde, las puertas de la Feria del Vino DO Bierzo con una inauguración oficial en la que también se entregaron los diplomas a los ganadores de los Premios El Maestro, que reconocen a los mejores vinos participantes en el evento, seleccionados en una cata concurso a ciegas en la que compitieron 20 bodegas con 51 referencias (17 vinos blancos, 7 rosados y claretes, 14 tintos jóvenes y 13 tintos envejecidos).

En la categoría de blancos, el ganador fue el Abad Dom Bueno 2025, de Bodega del Abad. Entre los rosados y claretes, venció el Cepall 2025, de Bodega Cepall. El vino Trincaviñas 2025, de Lucantina Bodegas y Viñedos, fue el elegido entre los tintos jóvenes. Y el vino tinto envejecido más laureado del certamen fue Valle del Recunco Minifundio 2024, de Valle del Recunco.

«La cata de esta edición ha destacado por la extraordinaria calidad de los vinos, lo que ha dificultado la elección de los ganadores», señaló el jurado, explicando que «los tres primeros puestos de cada categoría han estado muy reñidos, con una diferencia de puntos muy ajustada e, incluso, teniendo que desempatar en la categoría de tinto envejecido».

La inauguración de la 29 edición de la Feria del Vino de Cacabelos ha servido también de ventana para dar a conocer los nombres de las dos personas reconocidas por su labor en el sector vitivinícola. Dos menciones especiales con los que el Ayuntamiento y el Consejo Regulador de la DO Bierzo ponen en valor el ímpetu de las nuevas generaciones y la trayectoria de quienes acumulan años de experiencia. Esta vez, el reconocimiento como ‘Joven viticultora’ fue para Alba Fernández, de Cacabelos, y el de la trayectoria se le entregó a Adela Folgueral, de Vinos LOF.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, fue el encargado de cortar la cinta inaugural y destacó el peso del sector vitivinícola en el medio rural, donde -dijo- “genera economía, crea oportunidades, fija población y favorece el futuro". También consideró que el vino "es el reflejo de la identidad del Bierzo y sus tradiciones” y subrayó el “gran esfuerzo de muchas generaciones de bodegueros que han conseguido crear uno vinos excelentes”. El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; la alcaldesa de Cacabelos, Irene González; la coordinadora de la Junta de Castilla y León en el Bierzo, Rosana Velasco; la vicepresidenta del Consejo Comarcal, Lorena Fernández; y la vocal del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Eva Blanco, fueron otras autoridades presentes en el acto de apertura.

27 bodegas adscritas a la DO participan durante todo el fin de semana en la Feria del Vino que se celebra en la plaza del Ayuntamiento de Cacabelos y marida con música en directo y gastronomía.