Barjas y el PSOE recuerdan a Alfredo de Arriba y descubren una escultura en su honor

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El PSOE de León ha participado, este sábado, en el homenaje organizado por el Ayuntamiento de Barjas en Busmayor en memoria de Alfredo de Arriba, el que fue alcalde durante más de cuatro décadas y falleció en marzo del pasado año. Un acto de recuerdo en el que el secretario general de los socialistas , Javier Alfonso Cendón, destacó "la enorme huella humana y política" del histórico regidor, al que definió como "un ejemplo de honestidad, cercanía y compromiso con su tierra".

"Alfredo representaba la mejor esencia del municipalismo: la política hecha desde la cercanía, pensando siempre en los vecinos y vecinas y poniendo el interés de su pueblo por delante de cualquier otra cosa. Dedicó su vida a servir con humildad y lealtad a su municipio y al Bierzo", dijo Cendón, subrayando también que "pertenecía a una generación de alcaldes que entendieron la política como vocación de servicio permanente".

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, también intervino para poner en valor la labor desarrollada por Alfredo de Arriba en el Consejo Comarcal del Bierzo, como consejero de Medio Ambiente y Servicios Sociales. "Trabajó y luchó toda su vida, tanto al frente del Ayuntamiento de Barjas como durante sus años en el Consejo. Y, aunque no coincidimos en él durante mis mandatos como presidente, siempre estuvo dispuesto a ayudar, a colaborar y a tender la mano en todo aquello que se le pidió. Y eso le honra aún más", afirmó.

“Fue una persona profundamente comprometida con la protección del medio natural, con la prevención de incendios y con la defensa del patrimonio ambiental de esta tierra. El impulso y el cariño que siempre mostró hacia el hayedo de Busmayor son parte también de su legado", añadió también Courel.

En el acto de homenaje -presidido por la actual alcaldesa de Barjas, Elvira Castro, y con la participación de varias compañeros socialistas, familiares, amigos y vecinos- fue destapada una escultura de Alfredo de Arriba, obra de Tomás Bañuelos.