El PP del Bierzo destaca que una de cada diez plazas de fidelización de médicos en Castilla y León son para la comarca

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El coordinador comarcal del PP Bierzo, Raúl Valcarce, ha destacado hoy la aprobación del Programa 2026 de fidelización y cobertura asistencial para profesionales que finalizan su formación sanitaria especializada, que permitirá reforzar la sanidad berciana tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria. Subraya especialmente que cerca del 10% de las plazas de fidelización ofertadas en toda Castilla y León corresponden al Bierzo y esto -dice- “demuestra de forma clara y objetiva el compromiso de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Sanidad con las necesidades asistenciales de nuestra comarca".

"El hecho de que prácticamente una de cada diez plazas de fidelización de toda la comunidad se destinen a nuestra comarca evidencia la apuesta seria de la Junta por consolidar profesionales y reforzar la asistencia sanitaria en el Bierzo", ha afirmado Valcarce, que destaca que el objetivo final de este programa es favorecer la estabilidad de las plantillas y mejorar la capacidad asistencial del sistema sanitario público.

En este sentido, el coordinador de PP en el Bierzo animó a los profesionales sanitarios que finalizan su formación especializada a optar por las plazas ofertadas en la comarca y destacó "las oportunidades profesionales, la capacidad asistencial y la calidad de vida" que ofrece el Bierzo para desarrollar su trayectoria médica y personal.

Asimismo, Raúl Valcarce recordó que, en los últimos días, "también se han conocido nuevos avances relacionados con el refuerzo sanitario en el Bierzo, como la incorporación de nuevas plazas para especialidades y la llegada del primer residente de Medicina de Urgencias y Emergencias al Hospital El Bierzo". Esto, "a pesar de las dificultades existentes en toda España para captar especialistas".

"El Bierzo está avanzando gracias a medidas reales, inversiones y políticas de fidelización de profesionales impulsadas por la Junta y por la Consejería de Sanidad”, defendió el popular para después agradecer "la implicación permanente” del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, con la comarca. “La sanidad berciana tiene retos importantes, pero también tiene una administración autonómica que está trabajando, tomando decisiones y movilizando recursos para seguir mejorando la atención sanitaria que reciben los bercianos”, concluyó.