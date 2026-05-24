La piedra natural de Cupa Stone brilla en Casa Decor 2026

Publicado por M. C. Ponferrada Creado: Actualizado:

Tres de los premios más importantes en Casa Decor 2026 tienen un denominador común: la presencia de la piedra natural de Cupa Stone. La compañía celebra el Premio al Mejor Proyecto Casa Decor y los galardones al espacio más votado por el público y al tercer espacio más votado por el público. Reconocimientos que ponen en valor la capacidad de sus materiales para integrarse en propuestas creativas de alto nivel, aportando textura, autenticidad y sofisticación.

El espacio de Kaldewei, diseñado por Isabel López Vilalta, ha sido reconocido por el jurado como Mejor Espacio Casa Decor. Para este proyecto, Cupa Stone integró todo el revestimiento con su mármol rojo levante, una solución que aporta continuidad visual al conjunto del espacio. «Su presencia refuerza el carácter del espacio contribuyendo a una atmósfera equilibrada y de gran personalidad», subrayan fuentes de la empresa.

El Premio al Espacio más votado por el público fue para ITA-Italian Trade Agency, del Estudio Rebuelta Domecq. Una propuesta que «apuesta por la elegancia atemporal del mármol Calacatta Viola para sus mesas y Fior di Viola de Sapienstone para el pavimento y sus mesitas de noche; materiales de gran expresividad que aportan riqueza cromática y crean un ambiente cálido, elegante y funcional», explican desde Cupa Stone, subrayando que el reconocimiento del público pone en valor la capacidad de los materiales nobles para generar espacios memorables, donde la belleza natural y la calidad de los acabados tienen un papel protagonista.

Marmol rojo brillante en el espacio Kaldewei, diseñado por Isabel Lopez Vilalta.JORDI CANOSA

El espacio Aitex, de Paccieri Estudio, ha obtenido el tercer puesto entre los espacios más votados por el público. La encimera principal y la mesa auxiliar de la cuarcita waraira de Cupa Stone «aportan una lectura diferenciadora al espacio y refuerzan el concepto creativo del mismo, donde se fusionan la innovación, el diseño y la sostenibilidad», apunta también la compañía experta en la producción, transformación y distribución integral de piedra natural de Cupa Group.

mármol calacatta viola en espacio ITA, por Rebuelta Domecq.Nacho Uribesalazar

Con este triple reconocimiento, Cupa Stone refuerza su posición como aliado material de los grandes proyectos de interiorismo, aportando soluciones capaces de elevar la experiencia del espacio a través de la textura, la autenticidad y la belleza natural. «Tener protagonismo en tres espacios premiados es una gran satisfacción y una confirmación del valor de nuestros materiales en la arquitectura y el diseño, consiguiendo convertir cada espacio en una experiencia», asegura el director general de Cupa Stone Iberia, Guillermo Oviedo.

Cuarcita Waraira en el espacio Aitex, por Mariana Paccieri.DL

Cupa Stone tiene 14 puntos de venta en España, centros productivos en Portugal, Francia, España y Brasil, y una red de 29 puntos de distribución en Europa. Dispone de más de 500 referencias, desde piedras naturales hasta porcelánicos y cuarzos, y lidera el mercado con marcas propias como Terra® (cuarcitas y granitos), Ceratop, (porcelánicos de diseño de primer precio) y Stonepanel® (paneles premontados de piedra natural). Además, distribuye en exclusiva Sapienstone en España, el porcelánico italiano de alta gama; y Topzstone, la marca de cuarzos del Grupo Guidoni.