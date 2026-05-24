La apicultura berciana confronta con la trashumante en un mal año

El año ha empezado mal para los apicultores bercianos, comprometido por las lluvias insistentes en un momento ya de por sí complicado para el sector, aún marcado por los efectos nocivos de los incendios forestales del pasado verano, en plena lucha para reproducir las colmenas y poder cubrir las bajas registradas (hasta el 50%) y con la competencia de los apicultores trashumantes. Según los datos del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, una decena de productores de miel llegados de fuera, principalmente de Salamanca, Cáceres y la Comunidad Valenciana, ha solicitado el traslado de casi un millar de colmenas. Una cifra que el presidente de Apícola del Bierzo y de la Asociación Leonesa de Apicultores, Javier Morán, asegura que está muy lejos de la real. Él la multiplica hasta por cinco.

«El número de colmenas trashumantes que llega al Bierzo es muchísimo superior al que está registrado y eso quiere decir que vienen de manera ilegal», es decir, sin comunicar su traslado, asegura Morán, que vuelve a insistir en la necesidad de adaptar la normativa existente, que es del año 2007, para «adecuarla al 2026 y al territorio» y «proteger a los profesionales locales». Lo que plantea es un endurecimiento de las sanciones, que —dice— ahora son de entre 300 y 900 euros ante el incumplimiento de la normativa, y si hay reincidencia, «que se prohíba la trashumancia en Castilla y León». Critica que muchos de los que traen sus colmenas de fuera no respetan la distancia mínima exigida de un kilómetro.

«Las ubicaciones que comunican a la administración son de polígonos y parcelas, la mayoría en montes comunales, y lo que hay que exigir son coordenadas geográficas», defiende Javier Morán, que lleva ocho años insistiendo en la necesidad de poner coto a los apicultores trashumantes, que mueven sus colmenas en mayo para aprovechar las floraciones más tardías que en sus zonas y las mantienen hasta finales de septiembre o principios de octubre. Trabadelo, Vega de Valcarce y Barjas son los destinos con mayor asentamiento trashumante; aunque se reparten por diferentes puntos de la geografía comarcal. Entre los incumplimientos de la norma comentados por Morán está el de un apicultor que ha sido denunciado por instalar el colmenar junto al Camino de Santiago en Vega de Valcarce.

"Cinco veces más" de lo oficial La Junta de Castilla y León tiene registradas solicitudes para mover al Bierzo cerca de un millar de colmenas, pero el presidente de la Asociación Leonesa de Apicultores, Javier Morán, asegura que el número real es mucho mayor, hasta cinco veces más

Aunque, hace años, el Consejo Comarcal del Bierzo tomó la iniciativa para tratar de extender a todos los municipios de la comarca una ordenanza tipo para acotar la instalación de colmenas trashumantes, Javier Morán afirma que ningún ayuntamiento tiene regulación alguna, como sí lo están haciendo, por ejemplo, en la zona de Sariegos (León), donde «quien quiera montar colmenas tiene que ser estante», explica. Es decir, no se prohíbe la llegada de apicultores de otras zonas; pero con el compromiso de mantener las colmenas de forma permanente y no en función de la temporada.

«La cosecha de este año va a ser ridícula, porque la gente va a intentar recuperar las bajas que ha tenido, haciendo enjambre», adelanta el presidente de la Asociación Leonesa de Apicultores, pesimista respecto a una campaña que ha empezado aguada por varios días de tormentas. Llovió mucho en la época de la escoba, el brezo y el rosal silvestre. «Eso ya no vuelve. Ahora hay que esperar al castaño y a la zarza», apunta. Esto después de varios años de malos resultados. En 2025, de los 20 kilos de miel que puede dar una colmena, se recogieron entre dos y cuatro.

El precio de la miel

El contexto poco favorecedor en el que se desenvuelve la apicultura berciana no derivará en un incremento del precio de la miel. Al menos eso asegura el presidente de Apícola del Bierzo y de la Asociación Leonesa de Apicultores, Javier Morán. Él mismo explica que el coste de producción de un kilo de miel del Bierzo está, ahora mismo, en torno a cuatro euros y medio. Elevar los precios no es una opción porque la competencia de la miel de importación es feroz, la mayoría —dice Morán— procedente de India, Ucrania y Argentina. «Se está vendiendo a tres euros el kilo, es decir, un euro y medio menos de lo que nos cuesta producir a nosotros», lamentó. Asegura que para sacar rentabilidad, habría que vender el kilo de miel del Bierzo certificada a 18 euros.