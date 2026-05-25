Los 20 años de una Reserva de la Biosfera que cambió el presente de Los Ancares

La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (Rbale) celebrará, el próximo mes de octubre, el 20 aniversario de su creación. Dos décadas de trabajo multidisciplinar sobre el territorio formado por los municipios de Peranzanes, Valle de Ancares, Vega de Espinareda y Villafranca del Bierzo que ha transformado el presente, habiendo sido una herramienta clave en el desarrollo territorial, actuando como motor de coordinación y generación de nuevas oportunidades, reforzando la identidad del territorio y su proyección de futuro y promoviendo la colaboración entre los distintos sectores sociales, económicos y administrativos implicados.

Muchos han sido y siguen siendo los desafíos de Los Ancares, principalmente los incendios forestales, la despoblación y el envejecimiento y los efectos del cambio climático; pero en este tiempo, desde la constitución de la Reserva de la Biosfera, «se han dado pasos importantes para fortalecer el territorio, especialmente a través del impulso de la ganadería extensiva que queda en la zona y la mejora y diversificación de la oferta turística o la puesta en valor del patrimonio natural, cultural e intangible», asegura la gerente de la Rbale, Susana Abad.

«En estos 20 años, el territorio ha experimentado un importante proceso de empoderamiento y revalorización. La población ha tomado más conciencia del valor de vivir en un entorno único, apreciando cada vez más su patrimonio natural y, especialmente, el patrimonio cultural e inmaterial. Tradiciones, conocimientos y formas de vida que antes podían pasar desapercibidos han adquirido un nuevo reconocimiento, convirtiéndose en parte esencial del desarrollo y la identidad colectiva de territorio, que además está ya en un foco internacional», afirma Abad, quien destaca «los avances en educación ambiental y la creciente implicación de la población en la conservación» como principales hitos alcanzados.

"La población ha tomado más conciencia del valor de vivir en un entorno único, apreciando cada vez más su patrimonio natural y, especialmente, el patrimonio cultural e inmaterial" Susana Abad. Gerente de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses

Entre los retos más inmediatos, la elaboración del Plan de Acción para 2027. «Deberá adaptarse a las nuevas realidades e incorporará orientaciones más específicas en materias muy relevantes para el devenir de estas zonas rurales, como la gestión forestal, la prevención y respuesta ante los incendios y la adopción al cambio climático de los distintos sectores, como el agrario y ganadero. Además, otro de los grandes desafíos será seguir fomentando la implicación de los jóvenes en la vida y trabajo de la Reserva de la Biosfera, promoviendo su participación activa y favoreciendo que encuentren oportunidades de desarrollo y futuro», apuntó la gerente.

La investigación es uno de los pilares del trabajo de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, integrada en varios grupos que estudian la afección del cambio climático en el sector forestal y el sector de la castañicultura, entre otros. También mantiene acuerdos para la investigación arqueológica del yacimiento Peña Piñera y «estamos inmersos en la investigación de los flujos turísticos y los servicios ecosistémicos de la zona», relata Susana Abad, para quien el futuro ansiado a medio plazo pasa por que la Rbale se consolide como «un referente en gestión sostenible y desarrollo rural equilibrado» y que «la colaboración y sincronía entre los distintos agentes continuase fortaleciéndose, permitiendo impulsar proyectos sólidos y fructíferos para el territorio y sus habitantes».

«El gran objetivo sería conseguir atraer y fijar población con oportunidades de futuro compatibles con la conservación del medio natural y cultural, situando a la reserva como un ejemplo de que el medio rural puede desarrollarse desde la sostenibilidad, la participación y la valoración de sus propios recursos e identidad», resume la gerente de la Reserva de la Biosfera de los Ancares.

La importancia de que la población decida

La gerente de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses defiende que si por algo se caracteriza, es por la integración de la población en la toma de decisiones, principalmente a través del Consejo de Participación, un órgano en el que están representados los distintos sectores económicos, sociales y culturales del territorio. Apicultores, empresarios turísticos, ganaderos, sindicatos y asociaciones juveniles, ecologistas, de mujeres y culturales; cazadores, juntas vecinales y otros agentes locales que tienen un papel activo.

Aquí, «la población es escuchada, aporta ideas, impulsa acciones y participa en la elaboración de documentos, planes, proyectos y propuestas de actuación», explica Susana Abad. Y en ese vínculo sanguíneo con el territorio, el trabajo es activo en materia de recuperación del patrimonio inmaterial para preservar las prácticas, saberes y manifestaciones culturales tradicionales vinculadas a la identidad local.

«Se están poniendo en valor, sobre todo, aquellas prácticas más ligadas a la vida cotidiana y oficios como trabajo agrícola y ganadero, teitado, elaboración de pan artesano y todos los conocimientos transmitidos de generación en generación. También se impulsa la conservación de festejos y celebraciones populares como los entroidos, fachizas, maios o danzas», explica Abad.

Educar, divulgar y apoyar el emprendimiento

Los proyectos en los que está trabajando la Reserva de la Biosfera pasan por la educación ambiental, el impulso del emprendimiento, la divulgación y la puesta en valor de lo propio. En esta línea van Educarbale (educación ambiental en los colegios), los cuadernos de divulgación científica ‘Braña’, coordinados con la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna para acercar la investigación científica a la población; y la guía de flora y fauna y el repositorio de información etnobotánica. También, la marca Rbale y RBE para los productos locales y el asesoramiento directo a emprendedoras y cooperativistas (Social Soluciones) y ‘Sabores de la Biosfera’, que recopila el patrimonio gastronómico y verá pronto la luz.