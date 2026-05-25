Vinos del Bierzo aspira a expandir su gama alta y acabar con el mito de que lo de cooperativa es barato

Nieto de uno de los socios fundadores de la Cooperativa Vinos del Bierzo de Cacabelos, Francisco Bastante, y enólogo de la misma desde el año 2023, Carlos García Basante acaba de ponerse al frente de esta sociedad vitivinícola, sustituyendo en la presidencia a Ángel Gómez, que ocupó el cargo durante más de 20 años. Con García Bastante comienza una nueva etapa con tres retos prioritarios: mantener la base de socios actual, que está en 200; posicionar mejor los vinos de alta gama que elabora Vinos del Bierzo y acabar con la sombra de la economicidad que resta valor y que el consumidor ha atribuido, casi como una tradición, al vino de cooperativa; xpandir el Vermú Guerra y, a más largo plazo, recuperar la histórica marca Cola-York, que enfrentó a su creador y fundador de Bodegas Guerra, Antonio Guerra, con la mismísima Coca-Cola.

«El consumidor entiende el producto cooperativo como algo que tiene que ser barato y no es así», afirma el nuevo presidente, lamentado que los mercados penalizan el hecho de ser una cooperativa en lo que a precios se refiere. Por eso, reflotar la línea de vinos Armas de Guerra, la alta gama, es uno de sus objetivos, para posicionarla mejor en los mercados local, comarcal y provincial. «Hay mucho cosumo de gamas bajas, pero con esta cuesta más porque el precio es más próximo al de una bodega» explica García Basante.

Lo que funciona muy bien, cada vez mejor, es el vermú; con un crecimiento anual de en torno al 15%. «Es un producto de mucha calidad a un precio muy asequible», dice el presidente. También aquí seguir expandiendo es el objetivo, «dar el salto» más allá de las fronteras provinciales. «En León, el Vermú Guerra está en todos los sitios, pero tenemos que llegar a más», afirma el enólogo y presidente de Vinos del Bierzo, que asegura que es este producto el que más posibilidades de futuro abre para la cooperativa.

La de Cacabelos es la única cooperativa que queda en el Bierzo que elabora sus vinos bajo la Denominación de Origen. También se mantiene la de Ponferrada, pero esta hace años que se apartó del Consejo Regulador. La sociedad vitivinícola cacabelense llegó a tener 1.200 socios en los años 90, cuando en la comarca había media docena de cooperativas. Actualmente, mete entre 1,5 y dos millones de kilos de uva y sus socios reunen alrededor de 250 hectáreas de las que salen el millón o 1,1 millones de litros de vino que elabora. «Con estas cantidades, respondemos a la comercialización», afirma Carlos García Basante.

El presidente no esconde que el momento actual «es díficil». «Estamos luchando por pagar las uvas a los socios en tiempo en forma, pero las cuentas están al día y no hay deudas con proveedores», asegura. «Siempre, por histórico, se pagó a los socios a cosecha vencida, es decir, durante todo el año siguiente y antes de la próxima cosecha. Ahora, se está retrasando un poco más», apunta.

García Bastante no dejará su trabajo de enólogo pese a asumir la presidencia y asume su nuevo cargo con la prioridad resumida de «mantener a flote» la socieda en un momento de crisis de consumo, especialmente de vino tinto. En volumen, Vinos del Bierzo no tiene competidor; pero el camino que se marca es más ambicioso.