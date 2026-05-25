La protesta de la plantilla de Correos por falta de personal se traslada a Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Correos de Ponferrada se suman a los del Bierzo Alto en la denuncia por «falta de personal y deterioro del servicio postal». Aseguran que solo 13 carteros cubren 33 secciones de reparto, «lo que provoca retrasos en la entrega de la correspondencia y paquetería y perjudica a vecinos, empresas y administraciones públicas de toda la comarca».

La plantilla denuncia que la falta de contratación y de cobertura de bajas, vacaciones y ausencias hacen que la situación sea «absolutamente insostenible» y que es imposible «garantizar un servicio postal público de calidad y cumplir con los tiempos de entrega de la correspondencia». «No se puede sostener un servicio esencial con menos de la mitad de la plantilla operativa. Los trabajadores no pueden asumir diariamente varias secciones de reparto ni seguir soportando una presión constante derivada de la falta de contratación», aseguran los representantes de la plantilla de Correos, que han convocado una concentración de protesta que tendrá lugar mañana, a las 9.30 horas, en la sede de Correos en General Vives.

Hace tan solo unas semanas que la escena fue idéntica en Bembibre por las mismas circunstancias y las organizaciones sindicales critican que esto no es algo nuevo, sino que «llevamos tiempo advirtiendo de este deterioro progresivo del servicio público postal. Correos continúa recortando personal mientras aumenta la carga de trabajo sobre una plantilla cada vez más castigada física y mentalmente». Por eso, exigen contrataciones y unas «condiciones dignas».