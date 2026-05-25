La Gasbi celebra el primer taller de la Escuela de Pacientes Ostomizados

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha celebrado el primer taller de la Escuela de Pacientes Ostomizados, una iniciativa orientada a ofrecer formación, acompañamiento y herramientas prácticas a las personas portadoras de ostomía y a sus familiares.

Entre pacientes y acompañantes, han acudido aproximadamente 30 personas a una sesión organizada por la enfermera estomaterapeuta de la Gasbi, Sandra Cereijo.

La sesión ha tenido lugar en la sala de docencia de la planta baja del Hospital Universitario El Bierzo, en horario de mañana, y ha abordado la temática ‘Verano y ostomía’, un asunto especialmente relevante de cara a los meses estivales.

Durante el taller, los profesionales sanitarios han proporcionado recomendaciones y pautas relacionadas con aspectos clave para el cuidado diario en esta etapa del año, como la nutrición e hidratación adecuadas, la actividad física y el deporte, así como la protección solar y la elección de dispositivos más cómodos y adaptados a las altas temperaturas.

Además, la sesión ha contado con una vertiente práctica, mediante la presentación de distintos dispositivos de muestra, que han permitido a los asistentes conocer de primera mano diversas opciones disponibles y valorar posibles alternativas que se ajusten mejor a sus necesidades personales.

Esta Escuela de Pacientes Ostomizados se enmarca en la estrategia de humanización y educación sanitaria de la Gasbi, con el objetivo de fomentar la autonomía, mejorar la calidad de vida y resolver dudas en un entorno cercano y participativo.