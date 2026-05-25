El Parque Micológico del Bierzo concentra ya 17.900 hectáreas y se estrenará este año

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal espera estrenar el Parque Micológico del Bierzo el próximo otoño, coincidiendo con el inicio de la campaña de recogida de setas, con una extensión que abarca ya las 17.900 hectáreas pertenecientes a una decena de ayuntamientos y a una treintena de juntas vecinales. Se esperan, además, nuevas adhesiones a lo largo de esta misma semana, que es cuando termina el plazo dado para sumarse al proyecto. El objetivo que se ha marcado la institución berciana sería alcanzar las 20.000 hectáreas.

El Parque Micológico logra su impulso definitivo con la implicación de la Fundación Cesefor, que trasladará al Bierzo las experiencias de Soria –la más exitosa-, Segovia y Sanabria (Zamora); y gracias, también, al empeño personal del consejero comarcal Luis Perales que, aunque su área de competencia es Transporte y Telecomunicaciones, profesionalmente está ligado al sector forestal. Él mismo volvió a destacar, ayer, que esta nueva figura permitirá regular la recogida de setas, generar un beneficio económico para los pueblos y poner en valor el sello «Bierzo» a los productos micológicos de la comarca, que actualmente se venden como si se recogieran en Sanabria.

Cuando el proceso esté aprobado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se expedirá un carné de recolector de setas para los vecinos de cada zona, comercializadores profesionales o aficionados de fin de semana. En función de esta clasificación, podrán coger más o menos setas e, igualmente, pagarán más o menos por esos permisos. También es una manera de garantizar ingresos para los ayuntamientos y las juntas vecinales. Y para evitar susceptibilidades, el Consejo Comarcal también aclara que la recogida de setas es compatible con el resto de usos del monte.

Perales insistió en que el Bierzo tiene un patrimonio especialmente propicio para obtener recursos micológicos gracias a la diversidad de hábitats forestales, con pinares, robledales o sotos de castaños; pero su producción micológica necesita regulación y control. Recordó que para poder recoger y comercializar setas, la ley exige una trazabilidad, un código que aquí no existe, «por lo que hasta ahora se ha estado haciendo de forma ilegal».