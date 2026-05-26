Silvia Franco: «No explican cuáles son los defectos reales del Viaducto de Tremor»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La diputada nacional del Partido Popular, Silvia Franco, fue la protagonista anoche en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, que presenta el jefe de informativos Manuel Domínguez, con la participación de la redactora de Diario de León María Carro y el director de La 8 Bierzo, Germán Gavela. Un espacio de debate centrado en la actualidad nacional, las futuras elecciones municipales de 2027 y el panorama de los recientes comicios autonómicos.

Actualidad Nacional

Imputación de Zapatero. «Son días complicados después de conocer la imputación de Zapatero». «Es muy grave, estamos hablando de un caso de presunta corrupción a nivel internacional que implica no solo ese rescate de Plus Ultra y su influencia, porque una cosa está clara: si presuntamente cobró comisiones que desembocaron en ese rescate sin que hubiese los requisitos necesarios, es porque el Gobierno se dejó influir. No queda todo en Zapatero, es que hay que mirar al Gobierno y al presidente Sánchez». «El auto es gravísimo y el problema es que estamos viendo que no solo se circunscribe a esto; la causa es muy compleja y tiene una dimensión internacional y es muy preocupante porque es la primera vez que un expresidente está imputado». «Es grave esa influencia sobre nuestro Gobierno porque, al final, empieza en Zapatero y termina en Sánchez y creo que es grave para los leoneses porque es un expresidente de León y no me gusta que la imagen de León se vea manchada por un caso de corrupción como este». «Me preocupa también que veo al PSOE leonés más preocupado por defender a Zapatero que por defender los intereses de León». «Hay que exigir transparencia, responsabilidad y condenar tajantemente todo tipo de corrupción».

Próximas elecciones generales

Convocatoria. «Sería la decisión más inteligente de Sánchez, ya no solo por su situación, que es grave, sino por el daño que está haciendo a su propio partido». «El PSOE viene de cuatro derrotas en las autonómicas, la última muy sangrante en Andalucía, pero es su propio partido el que tiene que reaccionar porque Sánchez está aferrado y va a seguir aferrado hasta septiembre de 2027, si puede». Y, en el caso de las elecciones, «si los ciudadanos deciden que sea un Gobierno PP con Vox, pues será. Ojalá sea un gobierno únicamente del PP porque es difícil llevar a cabo tu programa electoral cuando no coincide exactamente y en otras áreas en las que no coincidimos para nada», y remarcó la «línea roja» que hay en temas de igualdad y violencia de género. «No se va a dar ni un paso atrás en todo lo acordado en violencia de género ni en nada en materia de igualdad».

Silvia Franco, Manuel Domínguez, Germán Gavela y María CarroAna F. Barredo

Infraestructuras en la comarca

Lazo del Manzanal y viaducto. «Estábamos pendientes de ese estudio de viabilidad y, en una pregunta de control que hicimos, la respuesta es que está prorrogado, pero sin decir nada más. Hicimos otra más y nos dicen que se ha prorrogado porque no tenían todos los datos del tráfico de la vía, algo que creo que es una tomadura de pelo». «Me parece increíble que desde hace dos años no conozcan los datos de la vía como para tener esa información y desarrollar en plazo el estudio». «El Corredor Atlántico creo que lo están marginando desde el principio, desde el Gobierno se ha impulsado el Mediterráneo y con la connivencia del PSOE de León y de sus cargos porque no han dicho nada». En cuanto al Viaducto de Tremor asegura que «es de las infraestructuras que más me preocupan y hemos hecho diferentes iniciativas y nos dan largas porque nunca nos explican cuáles son los defectos reales que tiene. Han proyectado un nuevo viaducto que sustituye a este y este se va a desmontar». «Hemos exigido que nos digan qué nos pasa y nos contestan que el informe definitivo no está acabado, no me lo creo».

Negociación en Castilla y León

Gobierno autonómico. «Hay que negociar con calma y tranquilidad y fuera de los focos para que se llegue a un buen acuerdo que mejore la vida de los castellanos y leoneses». «Confío en la capacidad de negociación del presidente Mañueco».

Sanidad en el Bierzo

Situación. «El Hospital El Bierzo tiene mucho que ofrecer. Ha habido una crítica desmesurada en relación al hospital por sí y voy a defender siempre el inmenso trabajo que se está haciendo desde la Gerencia y la labor de la Junta de Castilla y León en inversión a lo largo de esta última legislatura para corregir estos defectos». «La Junta y la Consejería de Sanidad, en particular, están haciendo un buen trabajo en relación con la sanidad y hay que seguir en esa vía».

El PP provincial

Futuro. «Estoy muy orgullosa de mi partido, de la relación que tenemos dentro y, cuando llegue el momento de un congreso, ya veremos».

«Estamos trabajando mucho y hay que centrarse en el presente que tenemos, que son esas elecciones municipales, y tenemos que estar fuertes para ganar en la mayoría de los municipios».