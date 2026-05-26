Espinoso de Compludo acoge la romería al Molino de Vegamolín

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La romería al Molino de Vegamolín alcanzará su cuarta edición el próximo día 6 de junio como símbolo de la memoria «viva» y se celebrará en Espinoso de Compludo. El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, particicipó en la presentación de la romería junto al alcalde de Barrio de Espinoso de Compludo, José María Morán y al representante de la Asociación de Vecinos de Espinoso de Compludo, Pedro López Aparicio. «Garantizar el relevo generacional de nuestras costumbres y mantener en pie los símbolos de nuestra historia es mantener vivo el corazón de León», subrayó el diputado.

Por su parte, Pedro López Aparicio ha explicado que la Asociación pretende poner en valor el patrimonio con esta romería histórico-cultural, que consta de un itinerario en estructurado en varias etapas para ahondar en la historia, la arqueología, en las minas de Wolfram y en el molino de Vegamolín. Se trata de un molino de los más antiguos de la provincia de León que funciona «exactamente igual» que hace cientos de años. Su origen está registrado en el Catastro del Marqués de la Ensenada en 1753, aunque se estima que es «mucho más antiguo». Morán ha incidido en el carácter antiquísimo del molino, que según los especialistas conserva las piedras originales de granito y funciona mediante el sistema tradicional. «Lo seguimos utilizando igual; seguimos haciendo pan como antiguamente», añadió. Para participar en la romería habrá un autobús gracias a la colaboración de la Diputación y se prevé la asistencia de unas 150 personas.

La cita incluye el recorrido, demostraciones y una degustación de paella. También han agradecido la colaboración de la Diputación, así como del Ayuntamiento de Ponferrada por su apoyo tras los incendios del pasado verano que afectaron a la zona.