Los trabajadores de Correos de Ponferrada reclaman más contrataciones

Publicado por Redacción /Agencia Ical Ponferrada Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Correos de Ponferrada reclamaron hoy, en una protesta a las puertas de la oficina principal, “más personal y menos recortes”, ante la grave situación que vive el servicio, con sobrecarga de trabajo y estrés, que provoca enfermedades entre los operarios.

Denuncian que no se cubren las jubilaciones, las bajas laborales o las vacaciones, lo que ha provocado que tan solo estén trabajando una docena de carteros para cubrir las 33 secciones de reparto de la capital berciana, “mientras los jefes se reparten millones”. Así lo indicó Jorge Voces, de CSIF, quien aseguró que en una empresa “que da 400 millones en pérdidas” los directivos “se han repartido este año nueve millones de euros para su bolsillo. Es una vergüenza. Eso daría para contratar a personal todo el verano para no tener recargos que se nos hacen interminables”, dijo.

Voces lamenta que estén culpando a los trabajadores de la precaria situación de la empresa, cuando la realidad es que “hubo un director, amigo del presidente de Gobierno, que llevó esta compañía prácticamente a la quiebra” y ahora “se ha puesto a otra persona que ha doblado la mala gestión”.

La situación está provocando enormes retrasos en el reparto del correo, especialmente en las notificaciones administrativas o paquetes urgentes. “Exigimos responsabilidad a la clase directiva, que haya un cartero por sección”, reclamó. “Necesitamos más personal”, insistió una de las trabajadoras, Purificación Expósito, quien aseguró que están “al límite”, más cuando la plantilla está envejecida. De hecho, en los últimos cuatro años, se han jubilado una veintena de carteros.

“Nuestro día a día es con mucho estrés, tenemos que cumplir unos objetivos, sobre todo en reparto de paquetería, de cumplimiento de notificaciones... Cuando hay bajas o días libres de personal, tenemos que asumirlo y esto genera aún mas estrés”, señala.

Por su parte Humildad Rey, de CCOO, insistió en el elevado nivel de estrés que sufren los carteros de la capital berciana. “Esta plantilla es inasumible para una ciudad de 63.000 habitantes. No se está cumpliendo el servicio postal universal. La ciudadanía tiene que saber que el problema es de Correos, no de los trabajadores, porque son ellos los que aguantan las quejas de los usuarios”, afirmó.

Rey recordó que muchos de ellos trabajan con vehículos, con el consiguiente peligro de sufrir accidentes debido a las prisas. “Quieren bajar el déficit que tienen reduciendo el gasto en personal, pero para ellos sí hay dinero”, concluyó.