Unicaja apoya a la DO Bierzo con un acuerdo para impulsar la actividad de sus bodegas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Unicaja ha firmado un acuerdo de colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo para apoyar la actividad de las bodegas y acompañarlas en el desarrollo de su negocio mediante soluciones financieras y de asesoramiento adaptadas a sus necesidades.

En virtud de este acuerdo, la entidad pone a disposición de las bodegas un catálogo específico de productos y servicios que incluye soluciones de financiación, liquidez e inversión y asesoramiento especializado con el objetivo de "facilitar la gestión diaria, apoyar la toma de decisiones y contribuir a un crecimiento sostenible", asegura, explicando que "esta alianza se enmarca en la estrategia de Unicaja de acompañar a sectores con fuerte arraigo territorial y un papel relevante en la generación de empleo y valor añadido".

El acuerdo ha sido suscrito por el director territorial de Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio, y por el presidente del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Adelino Pérez. Rubio ha destacado que este acuerdo "refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo económico y social de los territorios en los que está presente" y ha puesto en valor la labor que realiza la DO Bierzo, que “representa el arraigo de un sector estratégico para la comarca”.

"Apoyar a la DO Bierzo supone respaldar un modelo basado en la calidad, el origen y el valor añadido y facilitar que puedan afrontar sus retos con mayor seguridad y planificación”, ha dicho también el director territorial de Noroeste de Unicaja.

"Este acuerdo supone una herramienta útil para que las bodegas puedan afrontar con más garantías sus necesidades de financiación, inversión y gestión diaria, en un contexto en el que la planificación y el acceso a asesoramiento especializado son fundamentales para seguir creciendo", ha asegurado Adelino Pérez.