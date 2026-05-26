Arden cuatro coches en Ponferrada en dos incendios que parecen intencionados

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los bomberos de Ponferrada han tenido que intervenir esta madrugada para sofocar los incendios registados en hasta cuatro vehículos. La primera llamada la recibieron a las 4.35 horas. El servicio 112 comunicó la existencia de un Peugeot 301 ardiendo en la calle Merayo. Hasta allí se desplazó una dotación con una autobomba, aunque fue la Policía Municipal la primera e intervenir y extinguió las llamas con un extintor.

Justo cuando los efectivos de extinción se encontraban comprobando que el fuego estaba totalmente extinguido, otra llamada alertó de la existencia de otro incencio que, esta vez, afectada a tres coches estacionados en la calle Teruel, concretamente un Hyundai Tucson, un Ford Mondeo y un Peugeot 508. También aquí se logró una rápida extinción.

"La coincidencia temporal indica la posible intencionalidad de estos incendios", aseguran fuentes del Servición de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada. Ambas localizaciones están en el barrio de Flores del Sil.