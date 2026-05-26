Ciuden desarrolla un sistema avanzado de control de redes de energía orientado a la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía ha desarrollado un innovador sistema de control y gestión de microgrids en el centro tecnológico de Cubillos del Sil, financiado con fondos europeos y específicamente diseñado para adaptarse a las características de las instalaciones industriales de Ciuden. «Esta arquitectura facilita el desarrollo de nuevas estrategias de control y automatización en microredes híbridas con elevada penetración de energías renovables y tecnologías Power-to-X», asegura la Fundación.

Entre las capacidades destaca la integración de sistemas en corriente alterna y continua de altas prestaciones y que garantiza la resiliencia operativa y la protección de los datos experimentales en entornos de infraestructuras críticas (ciberseguridad). Una infraestructura que refuerza la investigación en energías renovables, almacenamiento y producción de hidrógeno verde.

«El sistema permite la integración completa de la monitorización, el almacenamiento de datos y el análisis avanzado de todas las variables de proceso, habilitando el desarrollo de algoritmos propios y estrategias de control. Su arquitectura abierta proporciona plena capacidad para el desarrollo de soluciones avanzadas adaptadas a las necesidades de la investigación y permite ensayar múltiples configuraciones operativas y validar soluciones orientadas a la eficiencia energética, la gestión inteligente de redes (smart grids) y la interoperabilidad bajo estándares internacionales, incorporando además requisitos avanzados de ciberseguridad», subraya la dirección de Ciuden.

«Un ecosistema altamente flexible, orientado a actividades de I+D+i enfocadas en la integración de energías renovables y almacenamiento energético para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sostenibles», concluye.