Diario de León

Ciuden desarrolla un sistema avanzado de control de redes de energía orientado a la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos

Permite abordar de forma integral la gestión energética y estápreparado para dar respuesta a los retos de la descarbonización y la integración de nuevos vectores energéticos

Centro Tecnológico de la Fundación Ciudad de la Energía en Cubillos del Sil.

Centro Tecnológico de la Fundación Ciudad de la Energía en Cubillos del Sil.dl

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Redacción
Ponferrada

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La Fundación Ciudad de la Energía ha desarrollado un innovador sistema de control y gestión de microgrids en el centro tecnológico de Cubillos del Sil, financiado con fondos europeos y específicamente diseñado para adaptarse a las características de las instalaciones industriales de Ciuden. «Esta arquitectura facilita el desarrollo de nuevas estrategias de control y automatización en microredes híbridas con elevada penetración de energías renovables y tecnologías Power-to-X», asegura la Fundación.

Entre las capacidades destaca la integración de sistemas en corriente alterna y continua de altas prestaciones y que garantiza la resiliencia operativa y la protección de los datos experimentales en entornos de infraestructuras críticas (ciberseguridad). Una infraestructura que refuerza la investigación en energías renovables, almacenamiento y producción de hidrógeno verde.

«El sistema permite la integración completa de la monitorización, el almacenamiento de datos y el análisis avanzado de todas las variables de proceso, habilitando el desarrollo de algoritmos propios y estrategias de control. Su arquitectura abierta proporciona plena capacidad para el desarrollo de soluciones avanzadas adaptadas a las necesidades de la investigación y permite ensayar múltiples configuraciones operativas y validar soluciones orientadas a la eficiencia energética, la gestión inteligente de redes (smart grids) y la interoperabilidad bajo estándares internacionales, incorporando además requisitos avanzados de ciberseguridad», subraya la dirección de Ciuden.

«Un ecosistema altamente flexible, orientado a actividades de I+D+i enfocadas en la integración de energías renovables y almacenamiento energético para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sostenibles», concluye.

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