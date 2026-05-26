La boxeadora mundial Débora Évora será la pregonera de CIMA 2026

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La boxeadora portuguesa, afincada en Ponferrada, Débora Évora será la encargada de inaugurar la nueva edición de la Ciudad Mágica (CIMA) como reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva y a los valores que representa dentro y fuera del ring. Así lo anunció ayer el alcalde Marco Morala.

El regidor ponferradino Marco Morala destacó que la elección ha sido fácil ya que «Débora representa los valores que queremos transmitir a nuestra juventud: trabajo diario, sacrificio, humildad y la capacidad de luchar por los sueños. Es un orgullo para Ponferrada contar con deportistas de este nivel y que sea ella quien dé inicio a uno de los eventos más queridos y esperados por la ciudadanía». Con una carrera marcada por el esfuerzo, la constancia y la superación, Débora Évora se ha convertido en una de las deportistas más destacadas del panorama nacional e internacional, llevando el nombre de Ponferrada y del Bierzo fuera de nuestras fronteras. Sus logros deportivos y su capacidad para afrontar cada reto la convierten en un referente para muchos jóvenes.

Con este nombramiento, «el Ayuntamiento reconoce no solo los éxitos deportivos de la boxeadora, sino también el ejemplo que supone para nuevas generaciones, especialmente para las mujeres, demostrando que el talento unido al esfuerzo puede abrir cualquier camino», añade Morala.

Y es que la Ciudad Mágica es uno de los eventos más populares de las fiestas de Ponferrada, que reúne talleres, juegos y actividades para niños y adolescentes en el Parque del Temple. Una propuesta muy esperada por los jóvenes de Ponferrada.