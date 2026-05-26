Planeta Sound suma a su cartel a las bandas bercianas Princesas y Mañana Viernes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las bandas bercianas Mañana Viernes y Princesas formarán parte del cartel del festival Planeta Sound después de proclamarse ganadoras de la primera edición del concurso «Talento DO Bierzo» que se celebró este fin de semana en Cacabelos. Junto a ellos, Alejo también pasa a formar parte del cartel de Planeta Sound 2026, cerrando una programación que combinará nombres consolidados, como La M.O.D.A, Siloé o Sanguijuelas del Guadiana, con nuevas propuestas musicales. Con estas incorporaciones, el festival, que se celebra los días, 10,11 y 12 de julio en Ponferrada, reafirma su apuesta por el talento de la tierra y por seguir ofreciendo un escaparate a los artistas emergentes de la comarca.

Por otro lado, el festival ha confirmado además que los más pequeños contarán con su propio espacio gracias a Planeta Kids, que ofrecerá actividades, juegos y propuestas pensadas para el disfrute de toda la familia.La zona gastronómica volverá a ser otro de los puntos destacados del recinto, con una amplia oferta de foodtrucks pensada para todos los gustos. Los asistentes podrán encontrar propuestas de hamburguesas, cocina mexicana, japonesa o mediterránea, además de opciones adaptadas a distintas necesidades, entre ellas una foodtruck certificada sin gluten para quien lo necesite.