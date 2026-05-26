Alarma por la aparición de numerosos documentos clínicos del Hospital El Bierzo en un contenedor

La aparición de un contenedor cargado con un volumen importante de documentación clínica del Hospital El Bierzo -con información personal de numerosos pacientes- en un polígono industrial, fuera de los cauces establecidos para su destrucción, ha hecho saltar la alarma sobre el tratamiento que se da a historiales clínicos, informes médicos, documentos del servicio de Farmacia, listados de consultas y otros papeles sanitarios con datos que son confidenciales y deben ser tratados como tal. Ha generado críticas, como las del PSOE y UPL, y ha obligado a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) a pronunciarse públicamente, explicando que es una empresa externa la que se encarga de la destrucción de esa documentación.

"El Hospital El Bierzo dispone de un procedimiento interno establecido para la gestión de documentación con datos sensibles, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos y documentación clínica. En este procedimiento, el personal del centro sanitario deposita la documentación en bolsas cerradas y preparadas para su retirada, sin que exista manipulación posterior por parte de los trabajadores. A partir de ese momento, es el servicio de limpieza y gestión de residuos quien se encarga de recoger dichas bolsas y gestionar su traslado hasta un recinto cerrado y custodiado, así como de coordinarse con la empresa especializada en destrucción documental para la eliminación segura", ha explicado el gerente, Juan Ortiz de Saracho.

También el máximo responsable de la Gasbi recuerda que "este modelo de gestión es habitual en el ámbito sanitario y se ajusta a las exigencias legales, que establecen que la destrucción de documentación confidencial debe realizarse mediante protocolos seguros".

La empresa contratada es Serveo, que deriva la responsabilidad sobre la documentación clínica encontrada en plena calle en una segunda empresa subcontratada y libra de cualquier culpa al Hospital El Bierzo: "Actuó en todo momento conforme a los protocolos establecidos para la custodia, almacenamiento y entrega de documentación confidencial, cumpliendo estrictamente los procedimientos previstos para este tipo de residuos sensibles".

"La incidencia detectada no se produjo en el ámbito hospitalario ni durante la fase de custodia y entrega de la documentación, sino previsiblemente en una fase posterior del proceso, vinculada al tratamiento final del residuo por parte de una empresa subcontratada especializada en destrucción documental", explican fuentes de Serveo, que afirman haber activado "de manera inmediata, sus mecanismos internos de control e investigación" para "esclarecer lo sucedido, depurar responsabilidades y adoptar cuantas medidas resulten necesarias para evitar que una situación similar vuelva a producirse".

"La documentación fue retirada y entregada siguiendo el procedimiento habitual y bajo los controles establecidos, siendo a partir de ese momento responsabilidad de la empresa externa garantizar su correcta destrucción y tratamiento conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos y gestión segura de residuos confidenciales", insiste la compañía, que también subraya que este incidente "constituye un incumplimiento grave de las obligaciones exigibles a la empresa encargada de la destrucción final de la documentación". Por eso, "se analizarán todas las acciones y medidas contractuales, operativas y legales que correspondan".

Las críticas de PSOE y UPL

Antes de que a Gerencia de Asistencia Sanitaria de Bierzo y la empresa de limpieza encargada que gestiona el servicio se pronunciaran sobre la aparición de este contenedor con cientos de documentos con información clínica, el PSOE de León ya exigió responsabilidades en la voz de la procuradora Nuria Rubio. "Los hechos que hemos conocido son de extrema gravedad. Estamos estudiando a ver si puede haber algún tipo de responsabilidad penal. Lo que está claro es que hay responsabilidades administrativas y vamos a pedirlas al más alto nivel", dijo la socialista, atribuyendo a la administración "no haber sabido custodiar datos especialmente sensibles".

También la Unión del Pueblo Leonés se ha sumada a la denuncia pública y adelanta que "registrará una batería de preguntas escritas en las Cortes de Castilla y León con el objetivo de pedir explicaciones a la Junta de Castilla y León por este grave error de custodia de información sensible".