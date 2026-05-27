UPL pide la aprobación del listado de puestos sanitarios de difícil cobertura

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés reclamó a la Junta de Castilla y León la aprobación del listado de puestos de difícil cobertura sanitaria cuyo retraso aseguró está perjudicando «gravemente» al Bierzo.

Además, ha presentado una serie de preguntas en las Cortes para que el Ejecutivo informe sobre los plazos que maneja.

Los leonesistas recordaron, en un comunicado que en diciembre de 2025 las Cortes aprobaron la Ley que buscaba impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio.

De hecho, transcurridos seis meses, denunció que la Junta sigue sin realizar la declaración de puestos de difícil cobertura, lo que «está imposibilitando la aplicación efectiva de esta Ley y, con ello, impidiendo poder reforzar la llegada de profesionales sanitarios a aquellas zonas donde las plazas son más difíciles de cubrir».

Asimismo, recordaron que la propia Junta afirmó que estarían definidos en el primer trimestre del 2026.

Por ello, reclamó a través de una batería de preguntas registradas en las Cortes, que se ofrezcan explicaciones sobre por qué sigue sin acometer la declaración de puestos de difícil cobertura en materia sanitaria y cuándo va a hacerlo.

«Es una necesidad con el fin de garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio de la Región Leonesa», concluyeron los leonesistas.

Una circunstancia que afecta también a La Cabrera y a la Montaña leonesa, entre otras.