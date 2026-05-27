Ponferrada realiza unas jornadas formativas sobre la extinción de incendios

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha realizdo, durante los días 25 y 26 de mayo, unas jornadas formativas especializadas en la extinción de incendios forestales destinadas al personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Ponferrada ha realizado unas jornadas formativas especializadas en la extinción de incendios forestales. Y es que los incendios, en los últimos años, se han convertido en uno de los principales riesgos para las poblaciones rurales del municipio y de la comarca.

La formación ha tenido como objetivo reforzar las capacidades estratégicas y operativas del servicio, mejorando la interpretación, el comportamiento y la evolución de los incendios, con especial atención a aquellos que afectan o amenazan a zonas habitadas.

Por todo ello, para el desarrollo de las sesiones se han utilizado distintos medios y herramientas de simulación, entre ellas una maqueta topográfica del monte Pajariel, mediante las cuales se recrearon diferentes escenarios y evoluciones del fuego, permitiendo analizar diferentes estrategias de intervención en función de las condiciones del terreno y la meteorología.