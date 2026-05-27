Teletaxis Ponferrada incorpora Whatsapp como medio para pedir un taxi
El cliente solo tendrá que enviar un mensaje con «hola» y podrá acceder al servicio sin esperas
La Asociación Teletaxis, que reúne a una veintena de taxistas de Ponferrada, ha introducido una mejora sustancia en su relación con los clientes, que podrán comunicarse con centralita para pedir un taxi mediante un simple mensaje de Whatsapp y sabrán, en todo momento, en qué lugar se encuentra el vehículo solicitado para poder anticiparse a su llegada. Los propios taxistas llevan meses probando este sistema y lo acaban de poner en funcionamiento, explica el taxista y miembro de la junta directiva de Teletaxis Raúl Rodríguez.
Basta con grabar el número de teléfono de Teletaxi en la agenda de contactos y enviar un ‘hola’ en un mensaje de Whatsapp. Inmediatamente, la centralita pregunta si quien escribe desea un taxi y, a partir de ahí, el solicitante explica qué tipo de servicio quiere. Ya está. La centralita le enviará también un enlace al que puede acceder para conocer la ubicación de coche en tiempo real. Así, explica Raúl Rodríguez, se evita tener que llamar por teléfono y ser puesto en cola de espera en el caso de que haya un pico de llamadas.
Este servicio directo de Teletaxis se ofrece en Ponferrada, pero Rodríguez explica que también se puede hacer uso de este sistema desde cualquier punto de la comarca si el destino es la capital berciana.