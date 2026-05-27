Asprona Bierzo apoyó a casi un millar de personas en 2025

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asamblea General Ordinaria de Asprona Bierzo celebrada en el centro de barrio de Cuatrovientos aprobó la Memoria de Actividades y las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio 2025. Un año que la presidenta de la entidad, Rosa Rodríguez, definió como motivo de «orgullo enorme» y que los datos avalan en términos de crecimiento, solidez y alcance territorial.

En la Memoria de Actividades 2025, cuyo lema es «seguimos en órbita», recoge un ejercicio de expansión sostenida. La entidad cerró el año con 254 plazas ocupadas en sus centros de día, residencias y viviendas —sobre un total de 285 autorizadas—, doce más que el año anterior. Entre las novedades más significativas figura la apertura de cuatro nuevas viviendas de vida independiente en La Cemba, en el barrio de Flores del Sil, que ya son hogar real para siete personas y que consolidan el avance hacia un modelo de atención centrado en la persona y en la vida en comunidad.

El servicio de Atención Temprana acompañó a 255 familias a lo largo del año, con un equipo de nueve profesionales que recorrió más de 155.000 kilómetros por la provincia de León para intervenir en los entornos naturales de los niños y niñas atendidos. Por su parte, la Oficina de Vida Independiente atendió a 161 usuarios del programa A Gusto en Casa y a 103 del programa Intecum, con 148 asistentes personales y 315 productos de apoyo gestionados.

El director general, Valentín Barrio, presentó las cuentas anuales que han recibido opinión favorable de la auditoría externa. Los ingresos totales alcanzaron los 6.190.943 euros, de los cuales el 77% procede de la prestación de servicios.