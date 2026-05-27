Camponaraya acoge una jornada intergeneracional

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Camponaraya celebró una jornada intergeneracional en la que participaron los usuarios del Centro de Día de la localidad y los alumnos de 4º de Primaria del CEIP San Ildefonso. Durante el encuentro, los participantes realizaron un juego de trivial para conocer qué es y para qué sirve un centro de día. Además, elaboraron un marcapáginas de origami como actividad conjunta.

La jornada fue organizada por el Ayuntamiento y el CEAS. Junto a los 24 alumnos y sus docentes, también asistieron la animadora sociocultural y la concejal de Asuntos Sociales y Juventud.