El Campus de Ponferrada lidera la tecnificación de las empresas del sector forestal

Hace tres años que los investigadores del Campus de Ponferrada de la Universidad de León implicados en el proyecto DIGIS3 —de apoyo a la digitalización de empresas y entidades del sector público para mejorar su competitividad— iniciaron un servicio de asesoramiento tecnológico al sector forestal, poniendo la tecnología desarrollada en la ULE a disposición de compañías y diferentes administraciones y enseñándoles a utilizarla. Este miércoles, cerca ce un centenar de representantes de dichas empresas y entidades se reunieron en Ponferrada para hacer balance de la experiencia y desvelar si se han cumplido los objetivos marcados con la introducción de sensores, satélites e inteligencia artificial en su labor diaria. Una tecnificación que ha permitido superar problemas como la falta de mano de obra y ha servido a muchas empresas pequeñas para lanzarse al desarrollo, explicó la investigadora principal de DIGIS3, Flor Álvarez Taboada.

El Campus de Ponferrada ha dado respuesta a 169 empresas forestales interesadas en resolver sus lagunas digitales. Entre ellas, varias de mucho peso en el sector, como Garnica, Ence, Fustek y Maderas Castañeiras; pero también entidades como la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y el Seprona de la Guardia Civil. La incorporación de tecnologías de escáner láser portátil, sistemas LiDAR y gemelos digitales les ha permitido optimizar inventarios forestales, realizar cubicaciones de madera y planificar los recursos para reducir los tiempos de trabajo y mejorar la toma de decisiones sobre el terreno.

«Que toda esta tecnología salga del Campus de Ponferrada, que seamos punta de lanza, para nosotros es un orgullo y es el camino que queremos seguir», aseguró Álvarez Taboada, antes de poner ejemplos reales de esa transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa. «Hemos desarrollado unos procedimientos, una forma de tomar y procesar los datos, que permiten a empresas como Ence o Garnica disponer de unos métodos mucho más rápidos para medir la cantidad de madera que tienen y, luego, poder ir a las subastas», explicó la investigadora. «Todo eso hace que la limitación del sector forestal, que tiene un grave problema de falta de mano de obra y de personal que le puede condenar; sea menor», añadió.

Asistentes a la jornada celebrada en el Campus de Ponferrada.L. DE LA MATA

La tecnología también permite ganar transparencia en la venta de madera. «A la hora de ponerle precio es importante saber, antes de cortarla, si tiene nudos o no», explica la docente del Campus de Ponferrada, que ha colaborado con una empresa del sector de la populicultura para «ver si ciertas técnicas de radar ya nos dicen la profundidad a la que está el nudo antes de cortar el chopo».

El trabajo con el Seprona se ha centrado en mejorar la anticipación a los incendios, con el uso de herramientas geoinformáticas, sensores remotos y datos satelitales destinados a la cartografía, seguimiento y evaluación de los mismos. «Hay mucha información que se puede sacar de los satélites con la que la Guardia Civil puede saber en qué zonas hay mayor riesgo de incendios por la humedad del combustible fino. Así pueden anticiparse y ser mucho más autónomos», apuntó Álvarez Taboada.

En el caso de los Ayuntamientos de Fresno de la Vega y Riello, para lo que han buscado el apoyo de los investigadores del Campus de Ponferrada es para cuantificar la fauna de las masas forestales de cara al desarrollo de los créditos de biodiversidad. «Igual que ahora hablamos de créditos de carbono, en toda Europa y en Estados Unidos se está hablando ya de créditos de biodiversidad; por eso tenemos que tener las herramientas a punto para que las zonas rurales puedan acudir a ese mercado», afirmó.

La jornada, que contó con la presencia de la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, y del vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de León, Santiago Gutiérrez, se celebró en el Edificio de Servicios de centro universitario.