Albares de la Ribera pone al Bierzo en el epicentro del tecno mundial

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Este verano, el Bierzo no solo será conocido por su patrimonio, su paisaje o su gastronomía, sino también por convertirse en la capital de la música electrónica. El próximo 1 de agosto de 2026, el espectacular recinto natural de La Huerta Grande en Albares de la Ribera acoge la segunda edición de Camp Party a referentes internacionales de la electrónica. Así la comarca gana posiciones para liderar cultura de vanguardia sin envidiar a las grandes ciudades.

El evento, que se celebra el 1 de agosto, rompe los esquemas de la industria musical al traer a nuestra comarca a los artistas más cotizados de la escena techno mundial.

Y es que la organización busca demostrar que el medio rural berciano tiene la capacidad, el entorno y la ambición para disfrutar de propuestas artísticas de primer nivel. «No tenemos por qué irnos a Madrid o Barcelona para vivir eventos de impacto mundial. Nuestro medio rural también tiene derecho a su propia soberanía cultural. Camp Party es nuestra forma de reclamar nuestro espacio, demostrando que desde un pueblo como Albares podemos organizar algo gigante y acoger a los mejores DJs del mundo», explican desde la organización del evento. Para esta segunda edición, Camp Party ha logrado confeccionar un cartel que rivaliza con las principales citas europeas del género.

l sonido más contundente e innovador resonará en La Huerta Grande de la mano de gigantes de las cabinas de DJ Pepo, una auténtica leyenda viva del techno, con una trayectoria impecable que ha marcado a varias generaciones de la electrónica nacional. A esto se suma The YellowHeads, un enigmático dúo que arrasa en las listas mundiales y cuyos potentes sets han conquistado los mejores clubes y festivales del planeta.

También contará con la presencia de Ramiro López, uno de los productores más internacionales y respetados de nuestro país, habitual en los sellos más prestigiosos del techno globa. El imparable dúo español Dok&Martin también estará presente. Camp Party supone un revulsivo económico, social y anímico para la comarca. Es una declaración de intenciones que pone en valor el potencial organizativo de la comarca.