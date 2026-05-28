El teatro inunda este verano los pueblos del Bierzo

El consejero de Cultura, en el centro, junto a representantes de las compañías teatralesL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El teatro será el gran protagonista este verano en los pueblos del Bierzo. El Consejo Comarcal del Bierzo, con el respaldo de la Junta de Castilla y León, pondrá en marcha un programa cultural que recorrerá diez ayuntamientos bercianos y también la Domus de Carucedo. La iniciativa busca acercar la cultura al medio rural por segundo año consecutivo, después de la gran acogida que tuvo la pasada edición.

La programación de "Cultura que une pueblos" arrancará este sábado, 30 de mayo, en Santa Cruz de Montes con la representación de La locura de una noche de verano, a cargo de Nath Teatro, a las 18.30 horas. Posteriormente, las actuaciones llegarán a localidades como Peranzanes, Puente de Domingo Flórez, Cacabelos, Castropodame y Cabañas Raras, entre otras.

Además, el Consejo Comarcal del Bierzo persigue con esta propuesta poner en valor el papel de la Domus de Carucedo como espacio cultural, ya que esta programación permitirá reactivar unas instalaciones que permanecen cerradas durante buena parte del año.

En total participarán cuatro compañías bercianas: Conde Gatón, Nath Teatro, Fabularia Teatro y Dinamia Teatro. Sus propuestas incluirán historias basadas en textos de escritores bercianos, comedias de humor, homenajes al mundo minero y a las mujeres mineras. A todo ello se sumarán también espectáculos sobre el Camino de Santiago, la creación del Bierzo e incluso una máquina del tiempo.