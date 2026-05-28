Fran Díaz pide a la Junta “más peso jurídico” para el Consejo Comarcal del Bierzo

El procurador del PSOE Fran Díaz en su visita al Consejo Comarcal del Bierzo en PonferradaL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El procurador del PSOE Fran Díaz puso en valor la labor del Consejo Comarcal del Bierzo y reclamó a la Junta de Castilla y León que dote a la institución de “más peso jurídico”. Así lo aseguró hoy durante una visita al Consejo en Ponferrada, acompañado por la también procuradora socialista Marta Águeda.

Díaz, responsable además de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, consideró que el Consejo Comarcal debe contar con una sede propia y recordó el compromiso de Carlos Martínez con la comarca. “La defensa del Bierzo será fundamental para el Grupo Parlamentario en las Cortes”, afirmó.

Asimismo, destacó el trabajo que desarrolla el Consejo Comarcal en ámbitos como los Servicios Sociales, la atención a menores o la lucha contra las drogodependencias.

Fran Díaz recordó además que Castilla y León lleva 73 días “sin Gobierno autonómico” debido, según aseguró, a “la inanición, la vagancia y la dejadez de PP y Vox”. Frente a ello, defendió el papel de una institución “que sí quiere ser útil”.

“Con muy poquito hacéis mucho, y ya se podían aplicar otros las pilas. Castilla y León necesita un Gobierno”, concluyó.