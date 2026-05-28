La Junta declara Proyecto Industrial Prioritario la fábrica de vidrio de Tvitec en el Bierzo

Ahora sí que sí. Costó tiempo, pero al final la ayuda de las dos administraciones -la central y la autonómica- se materializa para poner en marcha uno de los proyectos industriales que espera el Bierzo. Este jueves, el Consejo de Gobierno acordaba declarar "Proyecto Industrial Prioritario (PIP)" el plan de construcción, puesta en marcha y explotación de la nueva planta de fabricación de vidrio de la empresa vidriera Tvitec Float GlasS, en el macropolígono del Bayo, en el municipio de Cubillos del Sil. Como es sabido, contempla una inversión cercana a los 190 millones de euros.

Dicen desde la Junta que ·"la declaración, amparada por la Ley de Industria de Castilla y León, facilitará y agilizará el desarrollo del proyecto, que se reconoce de interés general por su alto impacto en materia de inversión, empleo e innovación tecnológica".

Estiman desde la administración autonómica que el proyecto estratégico de Tvitec se convertirá en "un revulsivo económico de primer orden tanto para la comarca del Bierzo como para el conjunto de la Comunidad y el territorio nacional".

Con una inversión de casi 190 millones de euros, estima la creación directa de entre 250 y 300 puestos de trabajo estables y de alta cualificación técnica, incluyendo ingenieros, técnicos de proceso y personal de laboratorio. A ellos se sumarán en torno a un millar de empleos indirectos e inducidos en sectores como la logística, el mantenimiento o la extracción de materias primas.

Ubicado en el corazón de una Zona de Transición Justa, resalta la Junta que el proyecto está en línea con su compromiso de apoyo a la reindustrialización de la comarca del Bierzo tras el cierre de la minería del carbón y el desmantelamiento de la central térmica de Compostilla y Anllares, "sustituyendo la antigua industria extractiva por una actividad manufacturera de vanguardia, sostenible y con un horizonte de explotación a largo plazo".

La nueva planta aspira a ser la instalación de producción de vidrio más eficiente del sur de Europa. Incorporará un horno de fusión híbrido pionero en Europa, diseñado para operar con una matriz energética mixta de gas natural, oxígeno y un porcentaje creciente de hidrógeno verde. Gracias a esta tecnología y al uso intensivo de vidrio reciclado (calcín), la planta tendrá la menor huella de carbono por tonelada producida del continente, anticipándose a las directivas de emisiones de la UE para 2030.

Además, el proyecto permite al Grupo Tvitec alcanzar "la integración vertical completa", controlando el 100 % de la cadena de valor, desde la arena de sílice hasta el producto final, eliminando así la dependencia de terceros y capturando la totalidad del margen industrial de sus productos, que se exportan a más de 50 países.

"La consideración como PIP de este proyecto implica la declaración de urgencia para todos los trámites administrativos competencia de la Administración autonómica, lo que permite reducir a la mitad los plazos legalmente establecidos para su tramitación. Asimismo, la Junta de Castilla y León arbitrará mecanismos de coordinación para agilizar los procesos dependientes de otras administraciones", indican tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Previa aprobación de este jueves en el citado órgano administrativo, la declaración ha sido informada y sometida a todos los trámites preceptivos, incluyendo los de participación ciudadana, audiencia e información pública, que concluyeron el pasado 26 de marzo sin recibir alegaciones. El proyecto avanza así en lo administrativo.

Como se recordará, desde la empresa Tvitec, Javier Prado y Alberto Sutil, destacaban este mismo año en una rueda de prensa que, previamente el Gobierno de España les aprobaba el crédito de 120 millones de euros que permitirá a la empresa materializar el proyecto industrial que anunció en 2022 y que convertirá al Bierzo en un polo estratégico en la fabricación de vidrio, con la construcción de un horno float en el Polígono Industrial El Bayo. El objetivo es iniciar las obras en 2027 (2026 se dedicaba a la ingeniería y la tramitación administrativa y ambiental) y culminar la construcción a finales de 2029.

En esa misma rueda de prensa, aquel miércoles 11 de marzo pasado, el director comercial de Tvitec, Alberto Fernández Sutil, que comparecía junto al director general, Javier Prado, para desgranar los detalles de un proyecto lo celebraba indicando que, finalmente, que había llegado el día, aludiendo a un proyecto "muy complejo y ambicioso" que dará autosuficiencia, estabilidad y seguridad a la empresa con la producción directa de la materia prima del vidrio en un momento de escasez. Sutil recordaba que, actualmente, solo quedan tres hornos de iguales características (más pequeños) en la Península, frente a los seis que funcionaban en su día.