La Gasbi completa las 34 plazas de residentes ofertadas en 2026

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha conseguido cubrir las 34 plazas de formación sanitaria especializada ofertadas para este año, tanto en atención primaria como en el Hospital El Bierzo, consolidando el atractivo docente del área.

Este resultado supone el segundo año consecutivo en el que se cubren todas las plazas ofertadas, ya que en 2025 también se completaron las 33 vacantes. En esta ocasión, además, se suma una nueva plaza que refuerza el posicionamiento del centro: la de Médico Interno Residente (MIR) en Medicina de Urgencias y Emergencias. La incorporación de esta especialidad representa un avance significativo para el sistema sanitario berciano, situando al Hospital El Bierzo entre los pocos centros a nivel nacional que ofrecen formación en este ámbito clave y de gran demanda asistencial. Tal y como ya se había anunciado en meses previos, el área sanitaria apuesta por el desarrollo docente en Urgencias, una especialidad de reciente implantación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

De este modo, la Gasbi completa todas las plazas ofertadas, que incluyen 17 residentes en atención hospitalaria y otros 17 en atención primaria, reforzando la capacidad asistencial y docente del área sanitaria. En concreto, se han cubierto 10 plazas de Enfermera Interna Residente (EIR); una plaza de Psicólogo Interno Residente (PIR) y 23 plazas de MIR, 9 de ellas en Medicina Familiar y Comunitaria.

Por su parte, el gerente de la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho, ha destacado la importancia de este logro y ha subrayado que la cobertura total de las plazas, junto con la incorporación de la especialidad de Urgencias, “refleja el creciente atractivo del Bierzo como destino formativo y profesional”.

El gerente ha agradecido también el trabajo de las unidades docentes y el compromiso de los profesionales en la formación de los nuevos residentes.

Y es que la Gasbi mantiene su apuesta por seguir consolidando la oferta docente y por ofrecer a los residentes una formación personalizada y de calidad. De este modo, el año que viene contará con Unidades Docentes en Farmacia y Hematología, por lo que el hospital contará con sus primeros residentes en estas especialidades en 2027.