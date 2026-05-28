Cosmos imparte un taller sobre los efectos nocivos del tabaco

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Alumnos y alumnas del CEIP Toral de los Vados han participado en un taller impartido por Votorantim Cimentos sobre los efectos negativos del tabaco para la salud.

La iniciativa, que celebra su segunda edición, ha reunido a 22 estudiantes de 1º y 2º de ESO y este año incorpora también contenidos específicos sobre los riesgos de cigarrillos electrónicos y vapeadores, dispositivos cada vez más presentes entre los adolescentes.

Durante la sesión, miembros de la plantilla de la fábrica de Toral compartieron información clara y accesible sobre los efectos perjudiciales asociados al tabaquismo y trabajaron con el alumnado habilidades clave para la toma de decisiones responsables. Entre ellas, aprender a decir no ante la presión del grupo, identificar amistades con hábitos saludables.