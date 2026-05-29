El PP reclama más personal para los servicios de Correos de Bembibre y Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las diputadas nacionales del PP por León, Ester Muñoz de la Iglesia y Silvia Franco González, han registrado en el Congreso de los Diputados varias iniciativas de control para reclamar al Gobierno información y medidas urgentes ante la situación que atraviesan distintas oficinas y unidades de reparto de Correos en la provincia de León, con especial atención a Ponferrada y Bembibre.

Estas iniciativas se producen en un momento de creciente preocupación por el deterioro del servicio postal y después de que los propios trabajadores hayan denunciado públicamente la falta de personal, los retrasos en la entrega de cartas y paquetería, la acumulación de envíos y la sobrecarga de trabajo que soportan las plantillas. «Lo que está ocurriendo en Correos no puede seguir normalizándose. Estamos hablando de un servicio público esencial, especialmente en una provincia como León, y de trabajadores que llevan demasiado tiempo soportando una sobrecarga inasumible por la falta de cobertura de plazas», señalan.

Por ello, reclaman al Gobierno que detalle la plantilla orgánica asignada a las oficinas y unidades de reparto afectadas, el número de plazas vacantes y las medidas concretas que prevé adoptar para reforzar el personal, evitar más retrasos y garantizar una atención adecuada a los ciudadanos. «Los vecinos de Ponferrada y de Bembibre no merecen un servicio recortado ni una gestión basada en dejar vacantes sin cubrir. El Gobierno tiene que explicar qué está pasando y decir con claridad qué soluciones piensa poner en marcha», añaden.

Las preguntas registradas también solicitan información sobre los horarios de atención al público, la previsión de mantenerlos, ampliarlos o reducirlos en los próximos años y si existe algún plan de cierre.

En definitiva, insisten en que se trata de un servicio público esencial y piden conocer las medidas concretas.