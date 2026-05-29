Medio Rural multiplica sus intervenciones en caminos para acceder a puntos sensibles

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, que dirige el teniente de alcalde Iván Alonso, multiplica sus intervenciones en caminos para permitir el rápido acceso a puntos sensibles. Así se puso de manifiesto tras la celebraciónd de la comisión informativa.

Y es que «este año se ha incrementado, todavía más, este esfuerzo con la puesta en marcha de un ambicioso conjunto de actuaciones en caminos estratégicos con el objetivo de mejorar y garantizar el acceso de los medios de extinción de incendios a la zona sur del municipio», indican. Hay que destacar que estas intervenciones se desarrollan en coordinación con la Junta de Castilla y León.

En el histórico Camino Maragatos, se está desarrollando un actuación prioritaria, esta vía comunica el Alto de San Lorenzo con Valdefrancos y el Soto de Villar de los Barrios y entronca con la carretera del Morredero permitiendo un acceso directo a esta zona de alta montaña, con acceso a Espinoso de Compludo, San Cristóbal de Valdueza, Manzanedo y Bouzas.

Los trabajos de mejora se están desarrollando en los dos kilómetros de su tramo más deteriorado para que sea una vía alternativa.