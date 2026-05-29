El pleno de Ponferrada aprueba la videovigilancia en calles de ocio más conflictivas

Fue un pleno con 30 puntos en el orden del día sin grandes sobresaltos políticos y con materia sustancial que afectarán a la ciudadanía de Ponferrada. La corporación que preside el alcalde Marco Morala aprobaba este viernes un anexo de inversiones para implantar un sistema de videovigilancia en las zonas de ocio nocturno más concurridas de la ciudad. En este caso, la idea general es conciliar los intereses de los que residen en esas calles de fiesta, con los que quieren y también tienen derecho al disfrute ordenado de su tiempo de ocio nocturno. En concreto, se colocarán cámaras para vigilar en tiempo real desde la policía municipal lo que sucede en las calles de esas zonas de bares, en las calles Mateo Garza y Doctor Fleming.

Aquí, el alcalde destacó que esta medida contribuye a una mayor seguridad ciudadana. "Esto tiene que dar respuesta a la justa demanda de los vecinos, que vienen desde hace años pidiendo; son demandas que hay que atender. Los vecinos han hecho gala de paciencia. Confluyen varios derechos que no deben colisionar entre sí. En este caso confluye el derecho a la diversión, pero sana, pacifica y respetuosa. También el derecho a la actividad económica y al descanso de los vecinos", dijo Morala, quien destacaba que "de todos estos derechos el que merece mayor atención y debe ser protegido debe ser el derecho de los vecinos". Resaltó que el tema de las videocámaras en las calles no será suficiente y se acompasará con otras medidas, como la aplicación de la normativa sobre seguridad privada o mediciones de ruido, así como también el refuerzo de la presencia policial. "Este es el primer paso y creo que los vecinos y los que se quieran divertir, todos lo agradecerán", concluía el regidor.

PAGOS A PROVEEDORES POR 45.000 EUROS

En el pleno también se aprobaron siete expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Por el PP explicó Luis Antonio Moreno que es una figura legal para reconocer gastos ejecutados en anteriores ejercicios y que son servicios prestados y si no los abonan causarían un perjuicio a proveedores. "Es una figura que no nos gusta que haya omisión de fiscalización, pero es gobernar. En total son 45.341,25 euros. Hay uno que es el más importante, los honorarios de la procuradora de 23.000 euros. Estamos aquí con este expediente porque el Ayuntamiento sacó un contrato de estos servicios y ese contrato fue impugnado y se ha estado esperando a la resolución. El servicio se sigue prestando por necesario y debemos convalidar estas facturas para que puedan cobrar estos proveedores", resumía el edil popular.

Por el PSOE, Olegario Ramón dijo que había un informe de la viceinterventora que dice que se está elevando este tipo de prácticas y pedía "mejor planificación anual. No vamos a votar en contra por las consecuencias que pueda tener, pero lo veremos a futuro", dijo el concejal en la oposición.

Por CB, Iván Alonso, coincidía en que no era lo más deseable salvar así esta situación, pero en este lote de gastos se trata de reparaciones de vehículos y alquileres de coches y desveló que "está avanzado un estudio para que tengamos disponibilidad de vehículos de alquiler y reparación en talleres. Esto obedece a dos cuestiones, el porque móvil de Ponferrada es terriblemente longevo, porque no ha habido previsión y ahora hay mayor actividad. Lo deseable es que tras 3 años de trabajo podamos tener ese contrato de reparación y alquiler", manifestaba.

PLAN DE IGUALDAD

También se dio luz verde al primer plan de igualdad para empleados y empleadas del Ayuntamiento de Ponferrada. Vox fue el grupo que votó en contra y su edil, Patricia González señalaba que "en Afganistán o en Irán lo apruebo, pero en España dígame un puesto aquí, en Ponferrada, que un hombre tenga más derechos que una mujer. O un puesto al que no pueda acceder una mujer. El problema lo tienen sus partidos, la única mujer que se presenta es Vox. Se lo tienen que hacer mirar ese plan y déjense de mamarrachadas. Tenemos el socialismo rojo nacional y aquí el socialismo azul", dijo la edil de Vox.

Iván Alonso señalaba que esto era cumplir con la ley y agradecía el trabajo del área de Bienestar Social y Régimen Interior por la igualdad entre hombres y mujeres. "La sociedad ha avanzado y es un debate que queda aquí", añadía.

Luis Antonio Moreno, por el PP, señalaba que es un plan de igualdad que era "un debe que tenía el Ayuntamiento". "Vamos tarde y debía estar aprobado hace muchos años y tras un laborioso trabajo se ha finalizado para su aprobación. Estamos hablando de cumplir la normativa. De no aplicarlo, podrían sancionar al Ayuntamiento con 200.000 euros", advertía.

Por el grupo socialista, Olegario Ramón dijo que es bueno tener este plan. "Es más que un cumplimiento normativo y es una norma que obedece a una necesidad. Es necesidad que haya evaluación anual y fondos concretos", destacaba.

ORDENANZA DE FRESTEJOS

En la sesión también se aprobó la ordenación de festejos populares tradicionales en barrios, distritos y pedanías. Lidia Coca, por el PP, señaló que era necesario regular estos festejos en aras de la seguridad general, dentro del marco de la libertad. "Nace con espíritu de ordenación y espíritu de consenso. Las enmiendas que no se aceptan es para no aumentar la burocracia y que no sea más complicado gestionar las fiestas. El PSOE quiere duplicar esos trámites", venía a resumir.

Por CB, Iván Alonso señalaba que hubo debate y trabajo, admitiendo enmiendas y alguna no se ha admitido por tema técnico u otras por una cuestión de oportunidad. "Rechazamos la cláusula de dar puntos a los que más años tienen, porque así se dinamiza y admiten a las nuevas asociaciones", indicaba.

Olegario Ramón agradeció que les aceptaran algunas enmiendas y se refería a un punto que no estaba de acuerdo, como era el tema de la fianza.

CONVENIO CON LA MIÑO-SIL

También se aprobaba el proyecto de restauración del entorno de la margen derecha del río Boeza, desde el Puente Boeza hasta la desembocadura en el Sil. Hubo convenio con la Miño-Sil en 2024 y consiste en una senda peatonal de 900 metros lineales, con 3 metros de ancho y zona ajardinada y plantación de árboles con la renovación del colector de aguas residuales. Todo por un importe de 1.159.000 euros.

Lidia Coca dijo que el colector mejorará la calidad de las aguas del cauce y también la limpieza de las sendas. "Hoy se aprueba el proyecto de Confederación con informes favorables. Es una situación provisional y ahora hay que aprobarla en pleno y elevarlo a la CHMS para que digan si les es válido o no. Sería una irresponsabilidad no aprobar hoy el proyecto para seguir avanzando", señalaba.

Olegario Ramón dijo que es una actuación importante. "Nosotros hicimos una fase y fue compleja, se corrió peligro de perder la ayuda por no tener los terrenos a disposición. Y ahora faltan terrenos para ponerlos a disposición definitiva. Puede tener consecuencias", advertía.

La sesión también daba luz verde a la ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de Edificios. Por CB se felicitó a la sección técnica. "Ha habido muchos casos de caídas de cascotes. Estamos de acuerdo con iniciar este camino y ahora empezamos a andar, Y efectivamente, habrá que revisar la ordenanza fiscal", indicaba.