Un conductor de 50 años resulta herido tras salirse de la vía en la carretera LE-716 a la altura de Toreno

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la tarde de este viernes ha movilizado a los servicios de emergencia en el término municipal de Toreno. El incidente se produjo concretamente a las 14:19 horas en el kilómetro 13 de la carretera LE-716, una vía que conecta diversas localidades de la comarca del Bierzo.

Por causas que todavía se están investigando, un turismo sufrió una salida de vía mientras circulaba por el mencionado punto kilométrico. Como consecuencia del impacto, el único ocupante del vehículo, un varón de aproximadamente 50 años de edad, resultó herido. A pesar de la gravedad del choque, el conductor se mantuvo consciente en todo momento tras el percance.

Tras recibir el aviso del siniestro, la sala del centro de emergencias dio la alerta inmediata a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. El equipo médico se desplazó hasta el lugar del accidente a bordo de una ambulancia para prestar los primeros auxilios al conductor herido y proceder, si fuera necesario, a su posterior traslado a un centro hospitalario.