Dos menores heridos en Cacabelos tras chocar su patinete eléctrico contra un turismo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La tarde de este viernes se ha visto sobresaltada en el municipio de Cacabelos tras registrarse un accidente de tráfico en el casco urbano. A las 16:23 horas, los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta informando de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la conocida calle Marcelino Álvarez.

A consecuencia del impacto, los dos menores de edad que viajaban a bordo del vehículo de movilidad personal resultaron heridos. Según las primeras valoraciones en el lugar de los hechos, el estado de ambos jóvenes es de carácter leve, aunque la situación requirió la intervención inmediata de asistencia sanitaria para evaluar sus lesiones y proporcionarles los primeros auxilios.

El centro de emergencias activó de inmediato el protocolo de actuación dando aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a la Policía Local de Cacabelos para controlar la circulación en la zona e iniciar la correspondiente investigación sobre las causas del siniestro. Asimismo, el personal de Sacyl se desplazó hasta el punto del accidente para atender a las víctimas.