Carracedelo abre el mayor escaparate agroalimentario con casi cien expositores

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Feria Agroalimentaria y Multisectorial del Bierzo abrió hoy sus puertas en una edición especial con motivo de su 30 aniversario, porque, como señaló el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, “30 años no se cumplen todos los días”. Y es que estos años de “esfuerzo, trabajo y dedicación han dado como resultado que cada edición nos hayamos ido superando”, indicó, al tiempo que recordó la trayectoria de esta cita. Valcarce aprovechó la ocasión para invitar a toda la comarca a visitar la feria “en un día de fiesta” y recordó la trayectoria de este evento referente más allá del Bierzo.

La Feria es una de las grandes citas para el sector empresarial y agrícola de la región, que cuenta con una larga trayectoria de impulso al comercio y que este año ha tenido como mantenedora a la periodista Sonia Linares, cuya familia ha promovido este evento desde sus inicios. Así, el recinto ferial El Oro de Roma reúne, hasta el domingo 31 de mayo, 97 stands que representan a más de 170 empresas en un encuentro profesional referente que, el año pasado, recibió a más de 35.000 personas. Castilla y León, Galicia, Andalucía, Extremadura o Asturias son solo algunos de los lugares de procedencia de las empresas participantes dentro de España, aunque también volverá a haber representación de Portugal. Como en años anteriores, la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León refrenda la cita y estará presente en la feria con su nueva imagen corporativa.

Por su parte, el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, destacó que esta feria es una demostración de la "pujanza" de lo que representa el Bierzo y de la importancia que tiene. “Queremos un medio rural vivo, competitivo y con futuro”, afirmó el delegado, que también quiso recordar el firme compromiso de la Junta con el desarrollo de municipios como Carracedelo.

En la misma línea, Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León, presente también en la inauguración, remarcó los recursos que se destinan desde la institución provincial, como los 400.000 euros destinados a ferias agropecuarias, los 250.000 euros para consejos reguladores e indicaciones geográficas protegidas y el incremento del apoyo al Banco de Tierras del Consejo Comarcal. “La Diputación siempre está presente y colaborando en este sector tan importante para la economía de la comarca”, matizó. También, la vicepresidenta del Consejo Comarcal del Bierzo, Lorena Fernández, resaltó la presencia en el recinto del stand turístico del Consejo, el Banco de Tierras y el nuevo espacio dedicado al parque micológico berciano.

Una de las novedades de esta edición es la instalación de una macroexposición en la avenida principal de acceso al pabellón, en la que se realizará un recorrido histórico a través de textos, fotografías y paneles multimedia.