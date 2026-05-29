Martínez se suma al “grito” por la sanidad pública frente al Hospital del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, se ha sumado hoy al “grito” por la sanidad pública, al participar en la concentración de la Plataforma Oncobierzo, que se ha celebrado esta mañana a las puertas del Hospital del Bierzo, en Ponferrada.

“No es de recibo esos 25 000 pacientes en lista de espera, no es de

recibo esos más de seis meses para una consulta o más de cinco meses para una intervención quirúrgica”, ha remarcado Martínez, quien ha incidido en que lo que hacen falta son inversiones y no tanto compromiso.

Para ello, el líder de los socialistas ha reiterado la necesidad de que la Administración autonómica eche a andar y se ponga sobre la mesa un proyecto de presupuestos que, entre otras cosas, ponga en marcha inversiones sanitarias y acabar así, con una administración “absolutamente paralizada y bloqueada por el capricho de Mañueco”.

“Necesitamos ver con transparencia de qué se está negociando,

necesitamos que Madrid, Génova, el señor Feijóo y el señor Abascal, que es a los que ya tenemos que apelar, den por finiquitado ya ese ese borrador, ese documento para que arranque la legislatura”.

Por su parte, el portavoz de la plataforma OncoBierzo, Tito Gago, quien quiso dejar claro que su colectivo no quiere ningún tipo de significación política, aunque respetó la presencia de los socialistas, volvió a mostrar su disconformidad con el plan de mejora sanitaria de la Junta para el Área de Salud del Bierzo, que tacha de “lavado de imagen”.

Martínez estuvo acompañado de la vicesecretaria general del partido, Nuria Rubio, los procuradores por León, Mario Rivas y Mabel Fernández, además del líder socialista en la provincia, Javier Alfonso Cendón.