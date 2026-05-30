Unos 150 profesionales se citan en Ponferrada para abordar los avances en fisioterapia oncológica

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El Servicio de Rehabilitación de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha organizado las IX Jornadas de Fisioterapia en Atención Hospitalaria de Castilla y León, que se han celebrado ayer en el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Este encuentro, de carácter periódico, reúne a profesionales de fisioterapia del ámbito hospitalario del sistema público autonómico y está promovido de forma rotatoria por los distintos hospitales de Sacyl.

La jornada ha contado con la participación de aproximadamente 150 asistentes, entre fisioterapeutas de toda la comunidad autónoma, y se ha centrado en el ámbito de la fisioterapia oncológica, un campo en creciente desarrollo dentro de la práctica clínica.

En los últimos años, la evidencia científica ha puesto de manifiesto la importancia del ejercicio terapéutico como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, tanto en las fases previas como durante y tras los tratamientos. En este contexto, las jornadas han abordado los avances más relevantes y las experiencias clínicas en esta disciplina. El programa científico ha incluido la participación de ponentes en tres mesas desarrolladas durante la mañana y la tarde de este viernes.La primera mesa ha versado en el conocimiento del paciente, abordándolo desde un punto de vista físico y emocional. La segunda mesa se ha centrado en la importancia del movimiento y del ejercicio en el paciente oncológico. En la última mesa se han expuesto algunos ejemplos de cómo se puede seguir acompañando a los pacientes cuando sus patologías han cambiado de nombre e, incluso, de especialista

Finalmente, el acto de clausura ha corrido a cargo de María Ángeles Martín, presidenta de la Junta Local de Ponferrada de la Asociación Española Contra el Cáncer y de Ana María Prieto Blanco, directora de Enfermería del Hospital Universitario El Bierzo.