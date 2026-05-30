Ponferrada repulsa la violencia de género en los "Sábados sin sol"

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada mostró, un día más, su repulsa contra la violencia de género en un Sábado Sin sol a las puertas del Mercado de Abastos. La lectura de un manifiesto y un minuto de silencio sirvieron para alzar la voz por aquellas mujeres que ya no pueden hacerlo.

En esta ocasión, Susana Rivada, concejala del Grupo Municipal Socialista, fue la encargada de leer el manifiesto y de poner en valor la importancia de visibilizar y condenar la violencia de género frente a los discursos que niegan una realidad evidente. «Detrás de cada nombre hay una historia; no es una simple estadística», señaló.