Una colisión entre dos turismos en Ponferrada deja a una joven herida

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la tarde de este sábado ha movilizado a los servicios de emergencia en pleno centro urbano de Ponferrada. El incidente se produjo concretamente a las 14:06 horas, cuando el centro de emergencias recibió una llamada de alerta informando sobre una colisión en la que se vieron implicados dos turismos a la altura del número 5 de la Avenida Libertad.

A consecuencia del impacto, los alertantes solicitaron de forma inmediata asistencia sanitaria para atender a una de las ocupantes de los vehículos. Se trata de una joven de unos 20 años de edad que, según los primeros testimonios del suceso, se encontraba visiblemente mareada y desorientada tras el fuerte choque entre ambos automóviles.

Ante la gravedad del aviso, la sala de operaciones dio traslado inmediato del incidente a la Policía Local de Ponferrada y al Cuerpo Nacional de Policía para controlar el tráfico en la zona y realizar el correspondiente atestado. Asimismo, se dio aviso a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió personal médico al lugar de los hechos para valorar el estado de la víctima y determinar si requería su posterior traslado al hospital del Bierzo.