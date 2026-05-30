Finalizada una nueva edición de las jornadas Respibierzo con un enfoque práctico

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha finalizado las jornadas Respibierzo 2026, una formación centrada en la actualización en el manejo de la patología respiratoria dirigida a profesionales de Enfermería y Medicina de atención primaria y hospitalaria.

El programa, desarrollado los días 19, 27 y 28 de mayo en el Hospital Universitario El Bierzo, ha reunido a una decena de profesionales sanitarios del área en torno a un enfoque eminentemente práctico y multidisciplinar, orientado a mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y a optimizar la respuesta ante uno de los grupos de patologías con mayor impacto en la práctica clínica diaria. Durante las tres sesiones, celebradas en horario de tarde, se han abordado aspectos clave como los criterios de derivación desde atención primaria ante crisis respiratorias, el manejo clínico de estos procesos, la realización e interpretación de espirometrías, las técnicas inhalatorias o el abordaje de la tos persistente.

Asimismo, las jornadas han incluido contenidos específicos sobre derivación en apnea obstructiva del sueño, criterios de derivación a Neumología y la interpretación de radiografías de tórax. Uno de los elementos diferenciales de Respibierzo ha sido la incorporación de casos prácticos en el aula de simulación del Servicio de Urgencias, lo que ha permitido a los participantes reforzar sus competencias en escenarios clínicos reales y mejorar la toma de decisiones en situaciones asistenciales complejas. Desde la Gerencia se valora de forma positiva el desarrollo de esta iniciativa, tanto por la calidad de los contenidos como por la implicación de los profesionales participantes, destacando su contribución a la formación continuada y a la mejora de la calidad asistencial en el Área de Salud del Bierzo. Asimismo, se recuerda que este tipo de actividades formativas refuerzan la integración entre niveles asistenciales y facilitan una atención más eficiente y coordinada a los pacientes con patología respiratoria, un ámbito prioritario.