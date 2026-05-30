El hito de los 34,9 grados activa las playas fluviales del Bierzo

Hace calor, es evidente. Y en los Ayuntamientos del Bierzo con playas fluviales (la de Molinaseca, la de Toral de los Vados, la de Corullón, Villafranca, Las Ventas de Albares o Vega de Espinareda) los ha pillado un tanto desprevenidos, porque muy poca gente se bañaba en mayo en los ríos de esta comarca.

Playa fluvial de Toreal de los Vados este sábado 30 de mayo.LUIS DE LA MATA

Pero la realidad es la que es, y todo cambia y no queda otra que adaptarse a los tiempos. Esta semana que hoy termina ha visto a bañistas zambullirse en ríos de aguas tan frías como las del Burbia, el Cúa, el Meruelo, el Boeza o el Sil. Sin ir más lejos este sábado.

La temperatura más alta registrada en el Bierzo este mes de mayo que este domingo termina ha sido de 34,9 grados. Este valor extremo se alcanzó el pasado jueves 28 de mayo en la estación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Ponferrada. Se trata de un dato estadístico histórico, ya que ha batido el récord absoluto para un mes de mayo en la comarca berciana desde que se iniciaron los registros detallados, allá por 1951. Para los amantes de los números, cabe decir que el récord anterior databa exactamente de la misma fecha en el año 2006, unas décimas menos, con 34,4 grados.

A mediodía de este sábado había bañistas en Toral de los Vados y también en Molinaseca. Las compuertas que el Ayuntamiento coloca para abrir oficialmente la temporada de baño de verano están sin colocar, por lo que, en el caso de Molinaseca, se más bien imposible poder bañarse, aunque sí refrescarse. Pero en Toral de los Vados, también sin las compuertas de retranqueo colocadas en el Burbia, es más fácil darse un chapuzón porque hay cierta profundidad. En vista del calor, se abrirán al público