La Unidad del Dolor de la Gasbi se amplía a Fabero y Bembibre

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Una parte importante de la población convive con dolor crónico, de ahí la relevancia de las Unidades de Afrontamiento Activo del Dolor. En el Bierzo, este servicio se desarrolla actualmente en el Centro de Salud Ponferrada IV y ya se están realizando las gestiones necesarias para extenderlo a los centros de salud de Bembibre y Fabero. Gracias a esta unidad, implantada en abril de 2025 e incluida en el Plan de Garantía Asistencial para El Bierzo, los fisioterapeutas de Atención Primaria pueden abordar de manera específica las necesidades de los pacientes con dolor crónico no oncológico.

La Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor consiste en sesiones grupales guiadas por fisioterapeutas cuyo objetivo es empoderar a los pacientes, proporcionándoles herramientas que les permitan comprender mejor su problema, mejorar su funcionalidad y revertir, en la medida de lo posible, su situación. De este modo, el paciente se convierte en el protagonista activo de su propio tratamiento. Desde su puesta en marcha, la unidad ha atendido a 190 pacientes, ha desarrollado 219 sesiones de ejercicio terapéutico y cuenta actualmente con 260 personas en lista de espera.

Los participantes son seleccionados tras pasar por la consulta de fisioterapeutas. Aquellos que cumplen los requisitos son invitados a participar en las sesiones grupales y, si aceptan, realizan durante once semanas un programa que combina formación teórica y práctica.

Las primeras cinco sesiones, una por semana, están centradas en la educación en neurociencia del dolor. Las seis restantes, con una frecuencia de tres sesiones semanales, incluyen ejercicios físicos diseñados para mejorar la calidad de vida de los participantes.