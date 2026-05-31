Cacabelos devuelve a su dueña la finca que fue asfaltada para abrir una calle

Caso resuelto, no sin antes pasar por un largo proceso judicial. Hace un tiempo, el Ayuntamiento de Cacabelos encementó la calle Puerto de Piedrafita, pero una parte de ese vial pertenecía a la dueña de una finca, que presentó reclamación y aportó documentación (finca 5355 inscrita en el Registro de la Propiedad de Villafranca). La dueña quiso llegar a un acuerdo de venta con el consistorio, pero no fue posible. De esta forma, la mujer contrató a un abogado de Ponferrada y éste ganó todos los pleitos al Ayuntamiento de Cacabelos.

Tanto es así, que en una de las últimas sentencias, se obliga al Ayuntamiento a devolver la tierra a su dueña, en su estado natural. Es decir, incluso retirando la parte encementada de la finca que acometieron desde la municipalidad.

Tras esa última sentencia se esperaba un acuerdo de compra-venta entre las partes. Hubo un dictamen judicial en cuyo auto se instaba la ejecución inmediata de sentencia. Pero tampoco pudo ser. El Ayuntamiento no quiso comprar la finca. Y entonces, el abogado de la propietaria legítima emitió la orden de ejecución que venía del juzgado. Como el Ayuntamiento no quería comprar ese terreno y tenía que devolvérselo en su estado natural a la propietaria, al final hubo un acuerdo entre las partes tan sólo para admitir desde el Ayuntamiento que devuelve la titularidad a su legítima dueña. Y así, el Ayuntamiento tuvo que pagar los costes del proceso judicial. Y la calle sigue encementada con dinero público, pero ahora en manos de la propiedad privada.

Después de pronunciarse el juzgado 3 de Ponferrada a favor de su dueña, de ganar ésta también en la Audiencia Provincial de León y de ser ratificado el acuerdo igualmente por el Tribunal Supremo, ahora el Ayuntamiento de Cacabelos zanjaba así el asunto entregando la finca sin acuerdo de compra-venta. Se da la circunstancia que ahora el vial se convertirá en un lugar en donde la propiedad privada puede aparcar los vehículos.