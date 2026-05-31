Dani Giganto se alza con el Mejor Sumiller de España 2026 y consolida su carrera

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Bierzo sigue sumando talento. Dani Giganto, sumiller del Restaurante Muna, distinguido con una estrella Michelin, se ha alzado con el título de Mejor Sumiller de España en los premios Top 100 Sommeliers 2026. El reconocimiento fue entregado en una gala en el Hotel Four Seasons de Madrid y organizada por la plataforma Sommelier Edit. «Los premios que no se buscan son los más bonitos», afirmó .

Leonés afincado en Ponferrada, Giganto no olvida sus raíces ni sus más de «30 años abriendo botellas en el restaurante de mi padre». Esta joven figura de la sumillería comenzó su trayectoria profesional en el emblemático Restaurante Amancio, en la capital leonesa, uno de los establecimientos que fue de referencia para los amantes de la gastronomía.

Entre sus objetivos, Dani Giganto asegura que desea «seguir disfrutando de mi trabajo» y reconoce que, tras tres años en la comarca porque «el Bierzo me ha sentado bien».

Este nuevo reconocimiento se suma al obtenido el pasado mes de febrero en la Barcelona Wine Week, donde fue distinguido como «Sommelier de Sumilleres»