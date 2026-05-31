El PP reprocha al PSOE que ignore la responsabilidad del Ministerio en las listas de espera

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Partido Popular del Bierzo lamenta que los representantes socialistas concentren todas sus críticas en la Junta de Castilla y León mientras continúan ignorando las responsabilidades que corresponden al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España en algunos de los principales problemas que afectan actualmente al sistema sanitario.

De hecho, los populares de la comarca consideran legítimas las reivindicaciones ciudadanas para seguir mejorando la sanidad pública, pero recuerdan que cualquier análisis riguroso debe tener en cuenta tanto las dificultades existentes como los importantes avances que se están produciendo en el área sanitaria berciana gracias al trabajo desarrollado por la Junta de Castilla y León.

En este sentido, el PP destaca que solo durante el año 2025 la Junta ha destinado más de cuatro millones de euros a inversiones directas en el Hospital del Bierzo, actuaciones que se suman a los más de 42 millones de euros invertidos en los últimos años y que evidencian una apuesta sostenida por mejorar la calidad asistencial en la comarca. Entre estas actuaciones destacan el nuevo Servicio de Rehabilitación, la reubicación de Cardiología, la licitación del proyecto básico de la futura Unidad Satélite de Radioterapia, la incorporación de nuevo equipamiento sanitario de última generación y la puesta en marcha de nuevas consultas especializadas como la consulta de Oftalmología Pediátrica, primera de estas características en Castilla y León y referencia para toda la Comunidad.

También, los populares recuerdan que a finales del 2025 el Hospital del Bierzo comenzó a utilizar el robot quirúrgico Da Vinci tras una inversión de 1,6 millones de euros, una tecnología de vanguardia que ya ha permitido intervenir a cerca de 70 pacientes y que supone un salto cualitativo en la capacidad tecnológica y quirúrgica del centro hospitalario berciano.

El Partido Popular pone en valor los avances registrados en formación, captación y fidelización de profesionales sanitarios, una de las principales prioridades de la Consejería de Sanidad para afrontar un problema que afecta a todo el sistema sanitario nacional.

Hay que recordar que el área sanitaria berciana ha logrado cubrir todas las plazas de formación sanitaria especializada ofertadas, ha ampliado sus unidades docentes y continúa consolidándose como un destino atractivo para nuevos profesionales. A ello se suman el decreto de difícil cobertura, los programas de fidelización impulsados por la Junta y la reciente convocatoria de plazas que permitirá que cerca del 10 % de las plazas de fidelización ofertadas en Castilla y León tengan como destino el Bierzo.

Los populares recuerdan además que gracias a estas medidas se ha conseguido incorporar profesionales en especialidades especialmente sensibles como Medicina Interna, Oncología, Cardiología o Neurología, al tiempo que la futura implantación de los últimos cursos de Medicina en el campus berciano reforzará todavía más la conexión entre formación universitaria y asistencia sanitaria.

El Plan de Garantía Asistencial continúa desarrollándose conforme a los plazos establecidos y las diferentes reuniones de seguimiento celebradas durante el último año han permitido constatar avances significativos en distintas áreas asistenciales, quedando algunas actuaciones pendientes de culminar a lo largo de 2026.

Con todo esto, consideran especialmente llamativo que los dirigentes socialistas que participaron en la concentración de este viernes no realizaran ninguna referencia a la situación generada por el Ministerio de Sanidad, incapaz durante meses de alcanzar acuerdos con los profesionales sanitarios y responsable de un conflicto que ha desembocado en una huelga médica de ámbito nacional que está provocando la suspensión de miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

“Resulta difícil comprender que quienes exigen soluciones guarden silencio precisamente sobre la administración que tiene competencias para abordar los problemas estructurales de falta de médicos que existen en toda España y sobre una ministra que lleva meses sin escuchar las reivindicaciones de los profesionales sanitarios”, señalan los populares.

Consideran además llamativo que algunos de los dirigentes socialistas presentes en la concentración sean los mismos que durante la pasada campaña electoral llegaron a referirse al Hospital del Bierzo como una infraestructura pendiente, evidenciando ya entonces un claro desconocimiento de la realidad sanitaria de la comarca.