Congosto celebra la Romería a la Virgen de la Peña

Romería a la Virgen de la Peña en CongostoL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Congosto celebra sus grandes fiestas patronales de la Romería a la Virgen de la Peña con altas temperaturas. Esta mañana tuvo lugar la romería en la Peña, con la vistosa procesión en torno a su iglesia, con vistas al pantano de Bárcena, sin las chimeneas de la Térmica, a las orillas del Sil y, desde otro punto del monte, a la ribera del Boeza. La Misa Mayor volvió a congregar a una multitud de fieles, de vecinos del municipio y de visitantes atraídos por uno de los lugares de celebraciones religiosas más singulares del Bierzo. La localidad continúa con sus festejos en la jornada de hoy y mañana lunes.