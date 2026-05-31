Diario de León

Congosto

Congosto celebra la Romería a la Virgen de la Peña

Romería a la Virgen de la Peña en Congosto

Romería a la Virgen de la Peña en CongostoL.DE LA MATA

Publicado por
Eva Friera Aller
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Congosto celebra sus grandes fiestas patronales de la Romería a la Virgen de la Peña con altas temperaturas.  Esta mañana  tuvo lugar la romería en la Peña, con la vistosa procesión en torno a su iglesia, con vistas al pantano de Bárcena, sin las chimeneas de la Térmica, a las orillas del Sil y, desde otro punto del monte, a la ribera del Boeza. La Misa Mayor volvió a congregar a una multitud de fieles, de vecinos del municipio y de visitantes atraídos por uno de los lugares de celebraciones religiosas más singulares del Bierzo. La localidad continúa con sus festejos en la jornada de hoy y mañana lunes.

Romería a la Virgen de la Peña en Congosto

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Romería a la Virgen de la Peña en Congosto

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Romería a la Virgen de la Peña en Congosto

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