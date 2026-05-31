Ponferrada visibiliza la esclerosis múltiple con un paseo solidario

Paseo solidario de Asildem en PonferradaL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada sale a calle, un domingo más por una buena causa. A las doce de la mañana, casi 300 personas participaron en el primer paseo solidario de la Asociación Sil de Esclerosis Múltiple (Asildem) para conmemorar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. El objetivo pasa por sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad y recaudar fondos para continuar con su labor. La actividad, denominada «CaminEMos por la Esclerosis Múltiple», salió desde el Parque de la Junventud y durante un recorrido de dos kilómetros finalizó en la sede del colectivo en la calle Embalse de las Ondinas. La marcha contó con varios concejales del Ayuntamiento de Ponferrada.