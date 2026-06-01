El profesorado del IES Europa se moviliza en defensa de sus condiciones laborales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El profesorado del IES Europa se ha movilizado en la concentración convocada por Comisiones Obreras Enseñanza en el Bierzo, en el marco de las movilizaciones para exigir el desbloqueo de las negociaciones con la Consejería de Educación y la mejora de las condiciones laborales.

La concentración se ha enmarcado en el calendario de movilizaciones ante la falta de avances y el incumplimiento de acuerdos alcanzados en la pasada legislatura. Y es que el sindicato argumenta que la Consejería mantiene paralizadas cuestiones fundamentales que afectan directamente al profesorado y al funcionamiento de los centros educativos.

Entre las principales reivindicaciones, se encuentran la implantación de tutorías reconocidas con horas lectivas y remuneradas, la adopción de medidas específicas para el profesorado mayor de 55 años , así como el refuerzo de las plantillas estructurales.